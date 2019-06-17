Посмотрите на самые крутые клумбы Могилева - их все сделали сами горожане

Источник материала: Tut.by

Помните, в Могилеве объявили конкурс на самые классные клумбы , сделанные руками горожан? Победителей уже выбрали — голосованием в соцсетях.





Конкурс объявили в конце мая, и за 2 недели на него прислали 15 заявок. Из них организаторы — Центр городских инициатив — выбрали 9 лучших клумб и провели голосование в соцсетях.

Победителями стали клумбы на улицах Кулешова, 5 (Ирина Галанченко), Гоголя, 18 (Алла Чепурнова) и Фатина, 4 (Светлана Горошко). Также организаторы решили вручить приз «за самую живую клумбу» — на улице Златоустовского, 2 (Сергей Демиденко).













Победители получили наборы приспособлений, которые помогут поддерживать клумбы в отличном состоянии.

А вот клумбы, которые также участвовали в голосовании — они тоже крутые, согласны?





















