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Посмотрите на самые крутые клумбы Могилева - их все сделали сами горожане

18.06.2019 14:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните, в Могилеве объявили конкурс на самые классные клумбы, сделанные руками горожан? Победителей уже выбрали — голосованием в соцсетях.


Конкурс объявили в конце мая, и за 2 недели на него прислали 15 заявок. Из них организаторы — Центр городских инициатив — выбрали 9 лучших клумб и провели голосование в соцсетях.

Победителями стали клумбы на улицах Кулешова, 5 (Ирина Галанченко), Гоголя, 18 (Алла Чепурнова) и Фатина, 4 (Светлана Горошко). Также организаторы решили вручить приз «за самую живую клумбу» — на улице Златоустовского, 2 (Сергей Демиденко).




Победители получили наборы приспособлений, которые помогут поддерживать клумбы в отличном состоянии.

А вот клумбы, которые также участвовали в голосовании — они тоже крутые, согласны?











 
Теги: Могилев
 
 
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На конкурс клумб прислали 15 правильно оформленных заявок, а лучшие выбирали из девяти.
 
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