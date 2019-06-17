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Воды деревьям! Коммунальники просят могилевчан поливать в жару молодые саженцы во дворах
18.06.2019 16:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поливать молоденькие деревья в жару в своих дворах попросил генеральный директор управления коммунальных предприятий Могилева Андрей Киблов,
Андрей Киблов говорит, что из-за наступившей жары начали усыхать деревья, которые высадили во дворах Могилева этой весной.
У коммунальных служб не хватает людей для своевременного полива растений, поэтому коммунальники очень надеются на то, что могилевчане откликнутся на просьбу и обеспечат уход саженцам.
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У самих коммунальников, говорят, не хватает на это ресурсов.
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