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Воды деревьям! Коммунальники просят могилевчан поливать в жару молодые саженцы во дворах

18.06.2019 16:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поливать молоденькие деревья в жару в своих дворах попросил генеральный директор управления коммунальных предприятий Могилева Андрей Киблов, пишет mogilevnews.by. Иначе деревья погибнут.

Андрей Киблов говорит, что из-за наступившей жары начали усыхать деревья, которые высадили во дворах Могилева этой весной.

У коммунальных служб не хватает людей для своевременного полива растений, поэтому коммунальники очень надеются на то, что могилевчане откликнутся на просьбу и обеспечат уход саженцам.

 
Теги: Могилев
 
 
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