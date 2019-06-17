Воды деревьям! Коммунальники просят могилевчан поливать в жару молодые саженцы во дворах

Источник материала: Tut.by

Поливать молоденькие деревья в жару в своих дворах попросил генеральный директор управления коммунальных предприятий Могилева Андрей Киблов, пишет mogilevnews.by. Иначе деревья погибнут.

Андрей Киблов говорит, что из-за наступившей жары начали усыхать деревья, которые высадили во дворах Могилева этой весной.

У коммунальных служб не хватает людей для своевременного полива растений, поэтому коммунальники очень надеются на то, что могилевчане откликнутся на просьбу и обеспечат уход саженцам.