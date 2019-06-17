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В Гомеле разработали приложение, которое сделает поездки инвалидов по городу комфортнее

18.06.2019 16:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Городской транспорт стал более доступен для маломобильных граждан. В Гомеле придумали электронное приложение для смартфонов, благодаря которому можно следить за автобусными и троллейбусными маршрутами и выбирать те, на которых хочешь ехать.


Ситуации, когда колясочники не могут попасть в общественный транспорт возникают регулярно. Так, в конце апреля в Гомеле инвалид-колясочник на остановке «8 Марта» попросил помощи водителя троллейбуса № 8 — сам он не мог попасть в салон транспорта. Тот ответил отказом: «Нет времени». Тогда мужчина обратился с жалобой в «Горэлектротранспорт», там провели разбирательство — и привлекли водителя к дисциплинарной ответственности.

А в «Гомельоблпассажиртранс», чтобы подобных инцидентов больше не возникало, решили доработать приложение Транспорт by, которое в режиме реального времени показывает маршрутные автобусы и троллейбусы, снабженные такими необходимыми для колясочников опциями, как низкопольность, пандус, места для инвалидных колясок. Благодаря этому маломобильные граждане смогут планировать свой маршрут и делать его более комфортным.

Разработчики обещают, что информация о прибытии транспорта будет максимально точной, так как рассчитывается она в режиме реального времени и пересчитывается несколько раз во время движения транспорта между остановками.

Чтобы получить бета версию приложения, необходимо скачать его в PlayMarket, а затем — обновить.

После завершения месячного тестирования сервис будет реализован по всей Гомельской области.

 
Теги: Гомель
 
 
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Благодаря нему маломобильные граждане смогут планировать свой маршрут и делать его более комфортным.
 
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