В Беларусь через национальный аэропорт в безвизовом режиме въехало 244 тысяч туристов из 71 страны

Источник материала: Tut.by

С начала действия в Беларуси в феврале 2017 года безвизового режима для граждан 80 государств в страну через национальный аэропорт Минск въехало 243 955 туристов из 71 страны. Как передает БелаПАН , это данные на 6 июня 2019 года, сообщила на пресс-конференции в Минске 18 июня консультант департамента по туризму Министерства спорта и туризма Марина Масташова.

Для сравнения: по состоянию на 6 ноября 2018 года в Беларусь этим путем прибыло почти 170 тыс. туристов из 69 стран.

Топ-10 стран-гостей открывает Германия — 40 тыс. человек. На втором месте граждане Италии — 22 тыс., на третьем — поляки (21,8 тыс.), далее следуют граждане США (16,8 тыс.), Франции (11 тыс.), Латвии (8,9 тыс.), Нидерландов (8,6 тыс.), Швеции (7,8 тыс.), Литвы (7,1 тыс.).

Выросло и количество иностранных гостей, прибывающих в Беларусь через туристические безвизовые зоны, отметила Масташова. Так, с 26 октября 2016 года по 16 июня текущего через Августовский канал и Гродно приехали 193.746 туристов из 36 стран. Через Беловежскую пущу и Брест с 1 января 2018 года по 7 июня текущего прибыли 28.823 иностранца.

По данным Госпогранкомитета, за 2018 год в Беларусь въехало 4,8 млн иностранцев. Среди них наибольшее количество украинцев, затем следуют (по убыванию) россияне, литовцы, поляки, латыши, граждане Молдовы, Германии, Казахстана, Турции, Израиля, Китая.

По словам Масташовой, в 2018 году Беларусь посетили 365,5 тыс. организованных иностранных туристов и экскурсантов, на 13% больше, чем годом ранее (282,7 тыс.). Всего иностранные граждане совершили в Беларусь 4 млн 327,8 тыс. поездок.

Она сказала, что в последние годы Беларусь и Минск стали входить в престижные международные туристические рейтинги. «Так, в прошлом году наша страна возглавила список лучших стран для агротуризма в премии National Geographic Traveler Awads. Журнал путешествий Lonely Planet включил Беларусь в восьмерку лучших стран для путешествия в 2019 году. Кроме того, Минск возглавил список городов, рекомендованных к посещению британской газетой Independent в этом году», — сказала представительница Минспорта и туризма.

По словам председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого, самые популярные направления для отдыха иностранцев в Беларуси — это санатории и здравницы, деловой туризм, экскурсионный. Последнее время возникает спрос на активный туризм — велосипед, байдарки.

Что касается выездного туризма, то белорусы традиционно предпочитают летать в Египет, Турцию, Украину, Болгарию, на российские курорты. Популярными направлениями последних лет стали Грузия, Албания. Вернулись турпакеты в Тунис.

В этом сезоне белорусы также интересуются Черногорией и Молдовой, стали активнее покупать путевки в Грецию. Самостоятельно путешествующие белорусы много ездят в Италию и ее регионы Калабрию, Пескару, Тоскану, а также на испанский остров Майорка. «За последние три года активизировались полеты наших сограждан из региональных аэропортов Витебска, Гомеля», — сказал он.