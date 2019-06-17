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Землю возле Национального аэропорта хотят отдать Минску

18.06.2019 16:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутаты Мингорсовета на 10-й сессии предположили включить участок земли площадью 321,56 га в состав столицы. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В состав Октябрьского района предполагается включить участок земли площадью 321,56 га, который находится в Смолевичском районе Минской области.

Это нужно для развития инфраструктуры Национального аэропорта «Минск» и благоустройства прилегающих территорий.

Депутаты Мингорсовета на 10-й сессии решили внести предложение в Совет Министров представить данный проект на рассмотрение президенту.

По этой теме высказывался мэр Минска Анатолий Сивак в интервью TUT.BY. Он отмечал, что сейчас территория за забором Национального аэропорта относится к Минской области. Аэропорту приходится самому обслуживать все инженерные сети и заниматься благоустройством.

— Все эти затраты неизбежно ложатся на цену услуг аэропорта для всех авиакомпаний, которые летают в Минск. Потом это скажется и на стоимости авиабилета. Я это понимал как министр и предлагал: Минск, заберите это все, это понемногу начнет отражаться на стоимости услуг Национального аэропорта. Я не находил взаимопонимания, но раз я сам сюда пришел — я пошел к президенту и сказал: нам надо забрать эти земли, — отмечал Анатолий Сивак. — Чтобы мы их развивали, думали как о городской территории — с благоустройством, наружным освещением, стоянками для автомобилей, которые постоянно подвергаются критике, водозаборами, ливневками… Президент это одобрил и поручил подготовить вместе с Минской областью нормативный документ по передаче этих территорий Минску. И это уже будет элемент косвенной поддержки для Национального аэропорта, и она не будет останавливаться.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутаты Мингорсовета предположили включить участок земли площадью 321,56 га в состав столицы.
 
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