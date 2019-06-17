Движение на участке трассы Р23 под Минском ограничат вечером 18 июня

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Движение всех видов транспорта ограничат вечером 18 июня на автодороге Р23 под Минском, об этом предупредили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Движение в сторону Слуцка ограничат на 16-м километре трассы Р23 Минск - Микашевичи в Минском районе вблизи деревни Пятевщина вечером во вторник. С 22:00 до 22:30 на этом участке запланировано проведение следственного эксперимента по факту аварии. Следователи дополнительно осмотрят место ДТП.

"Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации", - обратились к водителям в ГАИ.

По факту какого ДТП проводится следственный эксперимент, не сообщается.