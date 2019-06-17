В Беларуси ежегодно более 100 ныряльщиков получают тяжелые травмы позвоночника

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"Пациенты без повреждений спинного мозга после операции на шейном отделе позвоночника на следующий день могут самостоятельно ходить и выписываются на пятый-седьмой день из стационара. У ныряльщиков, которые получили серьезные травмы с повреждением спинного мозга, обездвижены верхние и нижние конечности, и они в ряде случаев самостоятельно не могут дышать. Такие пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии между жизнью и смертью и длительно лечатся в реанимации", - сказал Сергей Макаревич.

По статистике, тяжелые травмы с повреждением спинного мозга получают 25-40% ныряльщиков. Те, кто выживает, несмотря на проведенные операции, как правило, становятся инвалидами на всю оставшуюся жизнь. Нейрохирурги из РНПЦТО и областных центров Беларуси освоили современные технологии хирургического лечения таких пострадавших и ежегодно проводят более сотни операций. "Если необходима помощь специалистов из РНПЦ травматологии и ортопедии, то мы выезжаем по всей республике", - отметил руководитель спинального центра.

В летний период фиксируются 90% травм ныряльщика. В жаркие месяцы их число резко увеличивается. 30-40% пострадавших получают такие травмы в состоянии алкогольного опьянения. К нейрохирургам попадают, как правило, после того, как нырнули в незнакомом месте, не изучив дна и глубины водоема, ударившись головой о дно, камни и коряги. Некоторые прыгают в воду головой, считая, что глубоко, но водоем за зиму обмелел. Иногда травмы наступают, когда человек нырнул и ударился головой в туловище другого, который в это время плыл под водой. Многие ныряют с высоты вперед руками, которые не выдерживают, и вся сила удара приходится на голову и шейный отдел, повреждая не только позвонки, но и спинной мозг.

На 15 июня в реанимации РНПЦ травматологии и ортопедии находились два пациента с травмами ныряльщика. Супруга одного из них рассказала, что ее муж, не проверив по неосторожности глубину, пошел нырять. Ранее он купался в этом месте, но захотел нырнуть с дамбы. Глубина оказалась всего около полуметра, а в воде была бетонная плита. После удара мужчина мгновенно перестал чувствовать ноги, руки, стал захлебываться, потерял сознание. Достали его из воды родственники, сделали искусственное дыхание. В тот же день пациента направили в республиканский спинальный центр РНПЦТО, где сразу же провели операцию на шейном отделе позвоночника. По словам Сергея Макаревича, часть таких пациентов из-за повреждения спинного мозга и обездвиженности конечностей не могут выплыть и погибают от утопления, если рядом нет других людей. "При травмах ныряльщика происходят переломы, вывихи или переломо-вывихи шейных позвонков, а при повреждении спинного мозга наступает обездвиженность тела и паралич конечностей", - отметил руководитель спинального центра. Суть операции в этом случае заключается во вправлении вывихов, удалении фрагментов сломанных позвонков, которые сдавливают спинной мозг, и установке специальных титановых фиксирующих конструкций-имплантатов.

https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-ezhegodno-bolee-100-nyrjalschikov-poluchajut-tjazhelye-travmy-pozvonochnika-60-2019/?utm_source=twitter_belta