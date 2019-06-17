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История с избитым до полусмерти 10-месячным мальчиком в Минске: «Мать якобы была невменяемая»
18.06.2019 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 17 июня в Минске задержали 34-летнюю женщину за попытку убийства своего 10-месячного сына. Все это случилось прямо на детской площадке среди многоэтажек в густонаселенном микрорайоне столицы.
Как сообщали следователи, во дворе жилого дома «с целью умышленного лишения жизни» женщина
Возле небольшой детской площадки у дома № 27 на Мазурова (микрорайон Сухарево) сегодня растянута лента «Милиция, проход запрещен». За ней, возле кустов, что-то похожее на старую деревянную скамейку. Судя во всему, тут и случилась трагедия.
В домах рядом, говорят местные, живут сотрудники силовых ведомств, а конкретно этот — ведомственный для работников культуры, «балет-библиотека». 16-этажный дом на 102 квартиры, для детей рядом есть площадка. Но проходящая мимо девушка с собачкой указывает: тамошние молодые мамы собираются не здесь, а во дворе рядом.
Там женщины с детьми, но очевидцев среди них нет. Беспокоятся: как себя чувствует ребенок, что с ним теперь будет?
Житель дома № 27 рассказал TUT.BY, что задержанная — точно не местная, об этом говорила и милиция.
— Вроде в гости приехала. Я слышал крик, но в окно выглянул, ничего не было. А потом меня ребенок позвал, когда милиция приехала, женщина в наручниках сидела в скорой.
Еще один мужчина из этого же дома вспоминает:
— Сидела она тут в наручниках в скорой, кричала благим матом, курить ей дайте…
Несколько человек упомянули, что около 16 часов на улице раздались крики «помогите». А ребенка отвез в больницу местный житель, который стал свидетелем. Портал TUT.BY отыскал этого человека, это 45-летний Эдуард Гричук. Он живет в доме № 27 и вечером был рядом, когда увидел мужчину с мальчиком.
— Он держал ребенка на руках. Я говорил по телефону, но слышал, что он вроде вызывает скорую. Подошел к нему, он сказал, что ребенок умирает. С первого взгляда на ребенка было понятно, что там беда, — рассказывает минчанин.
На голове у ребенка были большие синяки, вероятно, мальчика били. Мужчины решили сами ехать в больницу скорой помощи, чтобы не терять время, и управились за 15 минут. В дороге отец всячески помогал сыну, делал искусственное дыхание. Что касается самой матери малыша, то ее на месте происшествия местный житель не видел.
— Ребенок хрипел, даже не плакал. Отец говорил, что ручки-ножки не двигаются. С его слов я понял, что мать якобы состояла или состоит в какой-то секте, была невменяемая и пыталась убить ребенка.
Женщина не живет здесь, говорит минчанин, она сюда приехала к подруге в гости. А отец, насколько понял собеседник, приехал потом, по звонку подруги. Отца мальчика Эдуард описывает как приличного с виду мужчину, его зовут Сергей.
Когда вернулся домой, Эдуард встретил возле дома девушку, к которой в гости приезжала задержанная впоследствии мать ребенка.
— Я спрашивал у нее, может, та женщина была в состоянии опьянения — наркотического или алкогольного? Либо, может, ненависть к мужу? Она ответила: «Нет, все было нормально». Но так ведь не бывает.., — рассуждает мужчина.
Сейчас идет расследование по ч.1 ст. 14, п. 2 ч. 2 ст. 139 УК — покушение на убийство малолетнего. Женщинам за такое грозит до 25 лет лишения свободы, если только ее не признают невменяемой.
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Вечером 17 июня прямо на детской площадке в Минске ребенок был избит до полусмерти. В этом подозревают его собственную мать.
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