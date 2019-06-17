История с избитым до полусмерти 10-месячным мальчиком в Минске: «Мать якобы была невменяемая»

Источник материала: Tut.by

Вечером 17 июня в Минске задержали 34-летнюю женщину за попытку убийства своего 10-месячного сына. Все это случилось прямо на детской площадке среди многоэтажек в густонаселенном микрорайоне столицы.





Как сообщали следователи, во дворе жилого дома «с целью умышленного лишения жизни» женщина причинила своему сыну тяжкие травмы. Задуманное она не довела до конца, поскольку вмешался отец ребенка. Мальчик — в крайне тяжелом состоянии, а женщину в тот же день забрали в РНПЦ психического здоровья. Идет расследование.

Возле небольшой детской площадки у дома № 27 на Мазурова (микрорайон Сухарево) сегодня растянута лента «Милиция, проход запрещен». За ней, возле кустов, что-то похожее на старую деревянную скамейку. Судя во всему, тут и случилась трагедия.





В домах рядом, говорят местные, живут сотрудники силовых ведомств, а конкретно этот — ведомственный для работников культуры, «балет-библиотека». 16-этажный дом на 102 квартиры, для детей рядом есть площадка. Но проходящая мимо девушка с собачкой указывает: тамошние молодые мамы собираются не здесь, а во дворе рядом.





Там женщины с детьми, но очевидцев среди них нет. Беспокоятся: как себя чувствует ребенок, что с ним теперь будет?

Житель дома № 27 рассказал TUT.BY, что задержанная — точно не местная, об этом говорила и милиция.

— Вроде в гости приехала. Я слышал крик, но в окно выглянул, ничего не было. А потом меня ребенок позвал, когда милиция приехала, женщина в наручниках сидела в скорой.

Еще один мужчина из этого же дома вспоминает:

— Сидела она тут в наручниках в скорой, кричала благим матом, курить ей дайте…

Несколько человек упомянули, что около 16 часов на улице раздались крики «помогите». А ребенка отвез в больницу местный житель, который стал свидетелем. Портал TUT.BY отыскал этого человека, это 45-летний Эдуард Гричук. Он живет в доме № 27 и вечером был рядом, когда увидел мужчину с мальчиком.

— Он держал ребенка на руках. Я говорил по телефону, но слышал, что он вроде вызывает скорую. Подошел к нему, он сказал, что ребенок умирает. С первого взгляда на ребенка было понятно, что там беда, — рассказывает минчанин.





На голове у ребенка были большие синяки, вероятно, мальчика били. Мужчины решили сами ехать в больницу скорой помощи, чтобы не терять время, и управились за 15 минут. В дороге отец всячески помогал сыну, делал искусственное дыхание. Что касается самой матери малыша, то ее на месте происшествия местный житель не видел.

— Ребенок хрипел, даже не плакал. Отец говорил, что ручки-ножки не двигаются. С его слов я понял, что мать якобы состояла или состоит в какой-то секте, была невменяемая и пыталась убить ребенка.

Женщина не живет здесь, говорит минчанин, она сюда приехала к подруге в гости. А отец, насколько понял собеседник, приехал потом, по звонку подруги. Отца мальчика Эдуард описывает как приличного с виду мужчину, его зовут Сергей.

Когда вернулся домой, Эдуард встретил возле дома девушку, к которой в гости приезжала задержанная впоследствии мать ребенка.

— Я спрашивал у нее, может, та женщина была в состоянии опьянения — наркотического или алкогольного? Либо, может, ненависть к мужу? Она ответила: «Нет, все было нормально». Но так ведь не бывает.., — рассуждает мужчина.

Сейчас идет расследование по ч.1 ст. 14, п. 2 ч. 2 ст. 139 УК — покушение на убийство малолетнего. Женщинам за такое грозит до 25 лет лишения свободы, если только ее не признают невменяемой.