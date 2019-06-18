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Белорусские врачи пересадили сердце 10-летней девочке. Такой юной пациентке - впервые

18.06.2019 23:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пересадку сердца 10-летней девочке из Пинска успешно провели в РНПЦ «Кардиология». Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в практике медиков центра это третий случай, когда сердце пересаживается ребенку. Но таких юных пациентов у врачей еще не было.


Заместитель директора РНПЦ «Кардиология» по хирургической помощи Сергей Спиридонов поздравляет Дашу с днем рождения. Фото: РНПЦ «Кардиология»

Проблемы с сердцем у Даши начались в 6-летнем возрасте. Она ходила в школу, вела обычную жизнь, но жила на таблетках. Однако сердечная недостаточность развивалась, и вопрос с лечением надо было решать кардинально.

В апреле нынешнего года юную пациентку поставили в лист ожидания. 7 июня девочку перевели в РНПЦ, где бригада кардиохирургов провела операцию. К слову, донорское сердце в клинику доставили вертолетом МЧС.

— Операция длилась более пяти часов, трансплантация сердца прошла успешно, и сегодня врач лечебной физкультуры сообщила, что пациентка уже хочет погулять на улице, — рассказала в эфире ОНТ врач-кардиолог центра Ирина Гребенюк.

Как отмечают специалисты, вмешательство прошло стандартно, клиника была к этому готова. У белорусских кардиохирургов накоплен большой опыт. Всего с начала года в центре проведено уже 28 операций по трансплантации сердца. И это третий случай пересадки сердца ребенку. Однако такая маленькая пациентка в больнице впервые.

18 июня Даше исполнилось 11 лет. Поздравить девочку пришел заместитель директора РНПЦ «Кардиология» по хирургической помощи Сергей Спиридонов с коллегами — именно они оперировал Дашу.

— Самый главный подарок для меня — это хороший анализ. Это значит, что скоро я поеду домой. Если бы он был плохой, то пришлось бы в больнице еще задержаться, — говорит Даша.

Уже на этой неделе девочку планируют выписать.

 
 
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В апреле нынешнего года юную пациентку поставили в лист ожидания. 7 июня девочку перевели в РНПЦ, где бригада кардиохирургов провела операцию. К слову, донорское...
 
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