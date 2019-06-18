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Стреляют без промаха

19.06.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

На базе тира ОМОНа УВД Витебского облисполкома прошёл лично-командный чемпионат БФСО «Динамо» по стрельбе из служебного оружия — пистолета Макарова. В чемпионате приняли участие сотрудники 18-ти подразделений Департамента охраны области. Чашникский ОДО МВД Республики Беларусь представляли Дмитрий Бавтрушко, Александр Дашунин и Сергей Долгий.

Стреляют без промаха

Лучшие стрелки из табельного оружия — помощник начальника Чашникского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Дмитрий Бавтрушко (справа) и милиционер-водитель группы задержания взвода милиции Александр Дашунин.

Сотрудники показали «класс» в практической скоростной стрельбе. Чашникские милиционеры из охраны победили среди подразделений области второй группы.
По словам помощника начальника Чашникского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Дмитрия Бавтрушко, успешному выступлению их команды способствовала профессиональная стойкость, сноровка и мастерство.
Копилка наград Чашникского отдела пополнилась. Команда-победитель привезла домой кубок и комплект медалей.
— Сотрудники отдела — активные участники соревнований самых различных уровней, — подчеркнул Дмитрий Бавтрушко. — И в большинстве случаев показывают достойные результаты, в частности, на чемпионатах по профмастерству. Безусловно, это требует постоянных тренировок и хорошей физической формы, так необходимых и для несения службы. Убеждён, что навыки и опыт, полученные во время соревнований, будут помогать моим коллегам в работе.

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
 
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На базе тира ОМОНа УВД Витебского облисполкома прошёл лично-командный чемпионат БФСО «Динамо» по стрельбе из служебного оружия — пистолета Макарова.
 
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