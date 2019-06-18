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Абитуриенты сегодня сдают ЦТ по биологии

19.06.2019 07:04 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Абитуриенты сегодня сдают ЦТ по биологии
Фото из архива

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси пройдет ЦТ по биологии. На него зарегистрировалось чуть более 25 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Директор РИКЗ напомнил, что экзамен начинается в 11.00 и прийти на него лучше заблаговременно - примерно за полчаса, чтобы без спешки пройти несколько процедур контроля. После вскрытия пакетов с тестами абитуриент уже не сможет попасть в аудиторию. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца или справку, которую выдает МВД в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность).

С собой на тестирование нужно взять также ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Вместе с тем нельзя приносить с собой телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии.

Кроме того, во время тестирования нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий. Если у абитуриента возник вопрос, то он может обратиться к комиссии.

Для хорошего результата на ЦТ специалисты рекомендуют абитуриентам накануне экзамена отдохнуть, позавтракать, одеться в вещи из хлопка или льна, девушкам желательно исключить обувь на высоких каблуках.

Следующее ЦТ пройдет 21 июня. Абитуриенты проверят свои знания иностранного языка (английский, немецкий, французский, испанский, китайский).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси пройдет ЦТ по биологии. На него зарегистрировалось чуть более 25 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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