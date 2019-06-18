Прокат на три тысячи велосипедов. В Минске запускают новый сервис по аренде велосипедов и самокатов

Источник материала: Tut.by

В Минске запускают «умную» систему велопроката без станций «Колобайк». В аренду будут сдавать также электросамокаты и электровелосипеды, но в меньшем количестве. Мы узнали, сколько велосипедов и самокатов закупит компания и во сколько обойдется их арендовать.



Фото: facebook.com/gusarov4

В течение месяца в Минске запустят систему велопроката. Новый сервис развивает компания «Колобайк», которая закупила для города три тысячи велосипедов, 300 электровелосипедов и 250 электросамокатов. Первая тысяча велосипедов уже на подходе.

Такой крупный велопрокат в Минске откроется впервые.

Директор компании Вадим Осипчик объясняет, что людям не понадобится ехать в пункт проката, чтобы получить велосипед, а потом туда его возвращать. Сервис будет работать через мобильное приложение.





— Идея родилась во время прогулок по Минску. Мы любим этот город, в котором много уютных мест. Но не всегда до них удобно добраться на общественном транспорте. «Колобайк» — это не просто создание ещё одного городского велопроката. Наша цель — сделать сервис настолько понятным и удобным, чтобы горожане ощутили его реальную необходимость и комфорт, — говорит Осипчик.

Все велосипеды и самокаты подключены к облачной системе с помощью замка с GPS и с мобильным интернетом. Так в компании будут знать, где находится каждый велосипед.

— GPS, СИМ-карты и электроника в замке позволят отслеживать точное расположение каждого велосипеда, удаленно управлять замком и принимать сигналы тревоги, если велосипед попытаются угнать, он упадет или его неправильно припаркуют.

Весь транспорт китайского производства. Его будут обслуживать операционные команды. Их задачи: ремонт и транспортировка повреждённых велосипедов, перераспределение неиспользуемых или нелегально припаркованных, перевозка малоиспользуемых велосипедов в точки, где они нужны.

Как пользоваться

Чтобы пользоваться системой проката, нужно скачать приложение. В нём можно найти и забронировать велосипед или самокат, привязать платёжную карту. Дальше надо будет сканировать код на руле или замке, замок автоматически откроется после считывания, после чего можно ехать.





В конце поездки велосипед или самокат необходимо припарковать в любом месте, где это не создаст помех людям и транспорту. Чтобы закрыть замок и завершить поездку, надо нажать на рычажок до упора.

Сколько стоит

Аренда велосипеда обойдется в 2 рубля в час. Для электровелосипеда тарифы такие: депозит для старта — 1 рубль, минута проката — 15 копеек. Взять напрокат электросамокат можно будет также с депозитом в 1 рубль и за 15 копеек в минуту. То есть, аренда электровелосипедов и самокатов обойдется в 10 рублей за час.

Географических ограничений у сервиса не будет, на арендованных велосипедах и самокатах можно ездить по всему Минску, в том числе заехать в условную Новую Боровую.

В Минске в апреле запустили шеринг самокатов, который стоит в два раза дороже: примерно 20 рублей за час.