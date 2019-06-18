В крови матери утонувшего в озере Белом двухлетнего малыша обнаружили более 3 промилле алкоголя

Источник материала: Tut.by

Трагедия на озере Белом в Бешенковичском районе произошла 17 июня: там во время купания утонул 2-летний ребенок. Он был в воде с матерью. Позже стало известно : к тому моменту в крови мамы было более 3 промилле алкоголя.





Напомним , компания жителей Витебска с детьми приехала на берег озера для отдыха.

Во время купания ребенок был в водоеме со своей матерью, которая также едва не утонула.