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В крови матери утонувшего в озере Белом двухлетнего малыша обнаружили более 3 промилле алкоголя
19.06.2019 08:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Трагедия на озере Белом в Бешенковичском районе произошла 17 июня: там во время купания утонул 2-летний ребенок. Он был в воде с матерью. Позже
Во время купания ребенок был в водоеме со своей матерью, которая также едва не утонула.
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Женщина тоже едва не утонула.
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