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В крови матери утонувшего в озере Белом двухлетнего малыша обнаружили более 3 промилле алкоголя

19.06.2019 08:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трагедия на озере Белом в Бешенковичском районе произошла 17 июня: там во время купания утонул 2-летний ребенок. Он был в воде с матерью. Позже стало известно: к тому моменту в крови мамы было более 3 промилле алкоголя.


Напомним, компания жителей Витебска с детьми приехала на берег озера для отдыха.

Во время купания ребенок был в водоеме со своей матерью, которая также едва не утонула.

 
Теги: Витебск
 
 
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