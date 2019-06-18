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Госконтроль просит сообщать, если коллега в рабочее время ездит за границу или опаздывает
19.06.2019 09:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госконтроль предлагает сообщать, если коллега регулярно опаздывает на работу, а в рабочее время ездит за границу. Для этого ведомство открыло анонимную «горячую линию»,
С начала года в Гродненской области за нарушения трудовой дисциплины был оштрафован 31 работник. Как отметили в Комитете госконтроля, люди опаздывают на работу, а также ездят в рабочее время за границу в личных целях.
Практически во всех организациях есть журналы учета рабочего времени, где работник указывают время прихода-ухода. Многие просто игнорируют отчетность или вносят некорректные данные. Например, отмечаются задним числом или игнорируют указания, приказы руководства и не делают записи о своем приходе-уходе.
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С начала года в Гродненской области за нарушения трудовой дисциплины был оштрафован 31 работник.
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