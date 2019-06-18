На открытие Европейских игр прилетят пять президентов

Белорусский МИД рассказал, какие VIP-гости ожидаются на церемонии открытия Европейских игр в Минске.

Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил сегодня на брифинге, что на церемонии открытия II Европейских игр в Минске будут присутствовать: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель правительства РФДмитрий Медведев, ожидается визит президента Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова.