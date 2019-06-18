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На открытие Европейских игр прилетят пять президентов

19.06.2019 10:25 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусский МИД рассказал, какие VIP-гости ожидаются на церемонии открытия Европейских игр в Минске.

Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил сегодня на брифинге, что на церемонии открытия II Европейских игр в Минске будут присутствовать: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель правительства РФДмитрий Медведев, ожидается визит президента Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова.

Кроме этого, планируется участие генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы Роберто Антонионе, заместителя генерального директора ЮНЕСКО Нады Аль-Нашиф, председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна, генерального директора секретариата Совета государств Балтийского моря Майры Моры, ожидаются делегации Великобритании и Венгрии, которые возглавят государственный министр по торговой политике Великобритании Джордж Холлингбери, министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишет БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский МИД рассказал, какие VIP-гости ожидаются на церемонии открытия Европейских игр в Минске.
 
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