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В Беларуси супругам при разводе планируется предлагать услуги медиации

19.06.2019 10:32 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси супругам при разводе планируется предлагать услуги медиации, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Палата представителей сегодня на очередном заседании рассматривает в первом чтении поправки в законы по вопросам медиации.

Законопроект предусматривает расширение применения медиации, в частности в сфере брачно-семейных отношений. "Предлагается в случаях, когда супруги принимают решение о расторжении брака (он может расторгаться либо в судебном порядке, если есть несовершеннолетние дети и спор об имуществе, либо в органах ЗАГС), судья или работник ЗАГСа предлагает супругам провести встречу с медиатором, в ходе которой есть возможность еще раз поискать варианты компромисса, смягчения каких-то острых углов, - сказал Олег Слижевский. - Тем самым, мы полагаем, это будет дополнительная возможность к сохранению такого важного института брака".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси супругам при разводе планируется предлагать услуги медиации, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает...
 
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