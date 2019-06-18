Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси супругам при разводе планируется предлагать услуги медиации, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Палата представителей сегодня на очередном заседании рассматривает в первом чтении поправки в законы по вопросам медиации.

Законопроект предусматривает расширение применения медиации, в частности в сфере брачно-семейных отношений. "Предлагается в случаях, когда супруги принимают решение о расторжении брака (он может расторгаться либо в судебном порядке, если есть несовершеннолетние дети и спор об имуществе, либо в органах ЗАГС), судья или работник ЗАГСа предлагает супругам провести встречу с медиатором, в ходе которой есть возможность еще раз поискать варианты компромисса, смягчения каких-то острых углов, - сказал Олег Слижевский. - Тем самым, мы полагаем, это будет дополнительная возможность к сохранению такого важного института брака".

/Будет дополнено/.-0-