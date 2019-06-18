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СК: обвиняемый в убийстве 16-летней девушки, которую нашли в заброшенном доме, - ее парень

19.06.2019 10:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Расследование убийства 16-летней девушки в Круглянском районе завершено, сообщили в Следственном комитете. Бывшего молодого человека погибшей обвинили в том, что он задушил ее шарфом во время ссоры.

Тело Альбины, которая жила в деревне Павловичи, нашли в заброшенном доме в деревне Хильковичи вечером 11 марта. Девушка была задушена. При осмотре места следователи вышли на след подозреваемого в убийстве — 20-летнего молодого человека задержали в 20 км от места происшествия.

Следствие установило, что в тот день обвиняемый освободился из исправительного учреждения, где последний месяц отбывал наказание. По некоторым данным, Евгений уклонился от призыва на воинскую службу и от уплаты штрафа. Днем он встретился со своей девушкой Альбиной, они пошли гулять, из-за непогоды укрылись в заброшенном доме. Во время разговора девушка сказала, что хочет прекратить отношения.

— Обвиняемый, усомнившись в верности подруги в период его отсутствия, стал выяснять с ней отношения и в ходе ссоры задушил шарфом, — уточнили в СК.

Евгений родом из соседней деревни Комсеничи. Родители Альбины не были против ее отношений с парнем на три года старше, рассказывал старший брат погибшей: «Женя — нормальный парень. Подрабатывал на пилораме в Борисове. Ну, выпивал, конечно. По праздникам. Но проблем не было».

Подруга погибшей Полина говорила, что в отношениях девушки с Женей все было совсем не так хорошо:

— Встречались они два года. Сначала все было нормально, а потом Женя запретил Альбине общение со всеми ее подругами и знакомыми. В последнее время мы даже не виделись. И снова стали общаться с Альбиной только этот месяц — когда Женю посадили. Альбина говорила, что Женя, бывало, поднимал на нее руку, даже душил, причем так, что она теряла сознание. Говорила, что боится его.

По словам Полины, Альбина думала расстаться с Женей:

— В день ее смерти я разговаривала с Альбиной по телефону. У меня даже записаны разговоры. Сначала она рассказала, что Женя к ней приехал. Говорила: «Он пьяный, сейчас пойду с ним на улицу разговаривать, боюсь. Капец».

Экспертиза показала, что каких-либо психических расстройств (заболеваний) у обвиняемого не выявлено, в момент совершения преступления он мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. Он остается под стражей до суда.

 
 
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«Альбина говорила, что Женя, бывало, поднимал на нее руку, даже душил, причем так, что она теряла сознание. Говорила, что боится его».
 
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