Жительница Светлогорска пыталась продать оставшиеся после смерти онкобольной таблетки с психотропом

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске 31-летний местный житель продал 46 капсул и 5 ампул психотропного опиоидного анальгетика «Трамадол». Как таблетки с запрещенным веществом попали к мужчине, выясняли оперативники.





Выяснилось, что психотроп ему передала 43-летняя жительница Светлогорска. Женщина привезла его из Пуховичского района, где раньше работала сиделкой у онкобольной пенсионерки. После ее смерти забрала лекарственные препараты с собой. Вернувшись домой, решила продать.

По заключению экспертизы, в ампулах и капсулах содержится опасное психотропное вещество — трамадол.

Материалы проверки переданы в СК.