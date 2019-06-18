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Жительница Светлогорска пыталась продать оставшиеся после смерти онкобольной таблетки с психотропом

19.06.2019 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорске 31-летний местный житель продал 46 капсул и 5 ампул психотропного опиоидного анальгетика «Трамадол». Как таблетки с запрещенным веществом попали к мужчине, выясняли оперативники.


Выяснилось, что психотроп ему передала 43-летняя жительница Светлогорска. Женщина привезла его из Пуховичского района, где раньше работала сиделкой у онкобольной пенсионерки. После ее смерти забрала лекарственные препараты с собой. Вернувшись домой, решила продать.

По заключению экспертизы, в ампулах и капсулах содержится опасное психотропное вещество — трамадол.

Материалы проверки переданы в СК.

 
 
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