В прошлом году 16 детей в Беларуси считались похищенными одним из родителей

Источник материала: Tut.by

Количество ребят, споры по которым попадают под Конвенцию о гражданских аспектах международного похищения детей, с 2012 года увеличилось в четыре раза.

Как рассказал в парламенте министр юстиции Олег Слижевский, с 2012 года стало увеличиваться количество обращений по Конвенции. 7 лет назад похищенных детей было четыре, в 2018 году — уже 16.

Речь идет о детях, которых забирает с собой в другую страну один из родителей без согласия второго.

Из 16 случаев, зарегистрированных в прошлом году, в шести вопрос касался возврата детей в Беларусь, в 10 — родители обращались за возвратом детей из Беларуси в другую страну.

Как рассказал министр, в основном, вопросы по возвращению ребенка граждане Беларуси решают с гражданами Турции, Италии, Германии, Канады и Нидерландов.