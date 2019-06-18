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За Борисовским районом закрепили новое должностное лицо

19.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Первый заместитель Премьер-министра Александр Турчин – за Мозырским районом Гомельской области и Лидским районом Гродненской области;

Заместитель Премьер-министра Владимир Дворник – за г.Бобруйском и Бобруйским районом Могилевской области;

Заместитель Премьер-министра Владимир Кухарев – за Борисовским, Молодечненским и Солигорским районами Минской области;

Заместитель Премьер-министра Игорь Ляшенко – за г.Новополоцком, Оршанским и Полоцким районами Витебской области;

Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко – за г.Пинском и Пинским районом, г.Барановичи и Барановичским районом Брестской области.
Указанные должностные лица оказывают необходимое содействие облисполкомам в выработке эффективных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития городов и соответствующих административно-территориальных единиц, а также в создании дополнительных условий для их устойчивого экономического роста, в решении организационных и технических вопросов, связанных с подготовкой и реализацией планов развития указанных территорий, в части контроля за ходом осуществления таких планов, а также в оценке ожидаемых результатов от их реализации.

Кроме того, ответственные должностные лица  принимают меры по урегулированию спорных вопросов, возникающих в ходе реализации планов развития указанных территорий.

При необходимости к данной работе в установленном порядке могут привлекаться представители республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству.

http://www.government.by/

 
 
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Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 14.06.2019 г.№ 230 в целях обеспечения эффективного взаимодействия республиканских и местных органов...
 
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