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При разводе суды и ЗАГСы будут обязательно рекомендовать супругам пойти к медиатору

19.06.2019 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суды и загсы при разводе будут в обязательном порядке рекомендовать супругам обратиться к медиатору. За такое новшество сегодня в первом чтении проголосовали депутаты парламента.

Сегодня в парламенте в первом чтении депутаты рассмотрели изменения в законы по вопросам медиации.

Как рассказал министр юстиции Олег Слижевский, одно из новшеств законопроекта предполагает, что, если супруги решат развестись и обратятся в суд или загс, им обязательно предложат информационную встречу с медиатором — это «возможность еще раз поискать варианты компромисса, смягчения острых углов».

— Мы предполагаем, что это будет дополнительная возможность к сохранению важного для общества института брака, — сказал министр. — К сожалению, в последние годы довольно часто у нас браки распадаются.

Олег Слижевский подчеркнул, что процедура обращения к медиатору будет добровольной, речь идет лишь об информировании супругов о том, что такая процедура может быть использована.

В прошлом году в Беларуси заключили более 60 тысяч браков, более 33 тысяч семей распались. Лидер по разводам — Витебская область. Заявление о расторжении брака чаще подают женщины. 88% всех разводов происходит в городских семьях.

 
 
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За такое новшество сегодня в первом чтении проголосовали депутаты парламента.
 
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