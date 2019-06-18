В Беларусь по безвизу въехало 244 тысячи человек

С 2017 года в Беларусь через Национальный аэропорт въехало порядка 244 тысяч человек из 71 государства мира.

Как пишет БелаПАН , с начала действия в Беларуси (с феврала) 2017 года безвизового режима для граждан 80 государств в страну через Национальный аэропорт Минск въехало 243 955 туристов из 71 страны.

Данные приведены на 6 июня 2019 года, сообщила на пресс-конференции в Минске 18 июня консультант департамента по туризму Министерства спорта и туризма Марина Масташова.

Для сравнения: по состоянию на 6 ноября 2018 года в Беларусь этим путем прибыло почти 170 тыс. туристов из 69 стран.

На ппервом месте по числу приехавших в Беларусь туристов находится Германия — 40 тыс. человек. На втором месте граждане Италии — 22 тыс., на третьем — поляки (21,8 тыс.), далее следуют граждане США (16,8 тыс.), Франции (11 тыс.), Латвии (8,9 тыс.), Нидерландов (8,6 тыс.), Швеции (7,8 тыс.), Литвы (7,1 тыс.).

Выросло и количество иностранных гостей, прибывающих в Беларусь через туристические безвизовые зоны, отметила Масташова. Так, с 26 октября 2016 года по 16 июня текущего через Августовский канал и Гродно приехали 193 746 туристов из 36 стран. Через Беловежскую Пущу и Брест с 1 января 2018 года по 7 июня текущего прибыли 28 823 иностранца.

По данным Госпогранкомитета, за 2018 год в Беларусь въехало 4,8 млн иностранцев. Среди них наибольшее количество — украинцев, затем следуют (по убыванию) россияне, литовцы, поляки, латыши, граждане Молдовы, Германии, Казахстана, Турции, Израиля, Китая.