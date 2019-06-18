ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларусь по безвизу въехало 244 тысячи человек

19.06.2019 11:02 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

С 2017 года в Беларусь через Национальный аэропорт въехало порядка 244 тысяч человек из 71 государства мира.

Как пишет БелаПАН, с начала действия в Беларуси (с феврала) 2017 года безвизового режима для граждан 80 государств в страну через Национальный аэропорт Минск въехало 243 955 туристов из 71 страны.

Данные приведены на 6 июня 2019 года, сообщила на пресс-конференции в Минске 18 июня консультант департамента по туризму Министерства спорта и туризма Марина Масташова.

Для сравнения: по состоянию на 6 ноября 2018 года в Беларусь этим путем прибыло почти 170 тыс. туристов из 69 стран.

На ппервом месте по числу приехавших в Беларусь туристов находится Германия — 40 тыс. человек. На втором месте граждане Италии — 22 тыс., на третьем — поляки (21,8 тыс.), далее следуют граждане США (16,8 тыс.), Франции (11 тыс.), Латвии (8,9 тыс.), Нидерландов (8,6 тыс.), Швеции (7,8 тыс.), Литвы (7,1 тыс.).

Выросло и количество иностранных гостей, прибывающих в Беларусь через туристические безвизовые зоны, отметила Масташова. Так, с 26 октября 2016 года по 16 июня текущего через Августовский канал и Гродно приехали 193 746 туристов из 36 стран. Через Беловежскую Пущу и Брест с 1 января 2018 года по 7 июня текущего прибыли 28 823 иностранца.

По данным Госпогранкомитета, за 2018 год в Беларусь въехало 4,8 млн иностранцев. Среди них наибольшее количество — украинцев, затем следуют (по убыванию) россияне, литовцы, поляки, латыши, граждане Молдовы, Германии, Казахстана, Турции, Израиля, Китая.

Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» был подписан Александром Лукашенко 9 января 2017 года, он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и проч. - всего 80 стран. В 2018 году срок безвизового пребывания в Беларуси для граждан ряда стран был увеличен до 30 дней.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 2017 года в Беларусь через Национальный аэропорт въехало порядка 244 тысяч человек из 71 государства мира.
 
Новости дня
Новости общества
 
При разводе суды и ЗАГСы будут обязательно рекомендовать супругам пойти к медиатору
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумка calvin klein мужская через плечо в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика