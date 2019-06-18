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Пресс-конференция о новых подходах в управлении и эксплуатации жилья пройдет 20 июня в БЕЛТА

19.06.2019 11:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Пресс-конференция о новых подходах в управлении и эксплуатации жилья пройдет 20 июня в БЕЛТА
Фото из архива

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о новых подходах в управлении и эксплуатации жилья, деятельности товариществ собственников состоится в пресс-центре БЕЛТА 20 июня в 11.00.

Новая редакция Жилищного кодекса принята 4 мая 2019 года. Принципиальным новшеством является систематизация ряда правовых нормативных актов, принятых за последние годы в сфере жилищных правоотношений. Из главных моментов можно выделить корректировку вопросов регулирования арендного жилья, платы за жилищно-коммунальные услуги, социальной защиты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В том числе новации затронули управление общим имуществом совместных домовладений, деятельность товариществ собственников и организаций застройщиков.

На пресс-конференции начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко расскажет о новых подходах в управлении и эксплуатации жилья, деятельности товариществ собственников, а также обеспечении сохранности жилищного фонда и ремонте жилых помещений.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-00-58, (029) 679-66-75, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о новых подходах в управлении и эксплуатации жилья, деятельности товариществ собственников состоится в пресс-центре...
 
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