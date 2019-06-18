Пресс-конференция о новых подходах в управлении и эксплуатации жилья пройдет 20 июня в БЕЛТА

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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о новых подходах в управлении и эксплуатации жилья, деятельности товариществ собственников состоится в пресс-центре БЕЛТА 20 июня в 11.00.

Новая редакция Жилищного кодекса принята 4 мая 2019 года. Принципиальным новшеством является систематизация ряда правовых нормативных актов, принятых за последние годы в сфере жилищных правоотношений. Из главных моментов можно выделить корректировку вопросов регулирования арендного жилья, платы за жилищно-коммунальные услуги, социальной защиты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В том числе новации затронули управление общим имуществом совместных домовладений, деятельность товариществ собственников и организаций застройщиков.

На пресс-конференции начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко расскажет о новых подходах в управлении и эксплуатации жилья, деятельности товариществ собственников, а также обеспечении сохранности жилищного фонда и ремонте жилых помещений.

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