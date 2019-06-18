Более 160 тыс. билетов продано на мероприятия II Европейских игр

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мероприятия II Европейских игр продано более 160 тыс. билетов, сообщил сегодня журналистам начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Алексей Богданович, передает корреспондент БЕЛТА.

"На вчерашнее утро было продано более 160 тыс. билетов. Сегодня цифра наверняка будет увеличена, - сказал Алексей Богданович. - Изначально планировалось продать 190 тыс., но с учетом расширения возможностей для зрителей количество увеличилось до 250 тыс.".

Проданы почти все билеты на соревнования по стрельбе из лука. То же касается пулевой стрельбы. Солд-аут и в пляжном футболе. Уже продаются билеты на верхний ярус на соревнования по художественной гимнастике. На церемонию открытия еще остались билеты, но их немного.

"Более 20 тыс. билетов продано за границу. Но это статистика чистая: у болельщиков была возможность проставлять соответствующую галочку при покупке. Кто-то это делал, а кто-то нет. Мы полагаем, что реальная цифра может быть в два раза больше", - добавил Алексей Богданович.

Он отметил, что в последний месяц особенно активизировались покупатели из городов в радиусе 700 км от Минска. Особенно из Москвы, Санкт-Петербурга. Дает эффект размещенная в поисковых системах и на спортивных сайтах реклама.-0-