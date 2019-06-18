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Минчанка на краудплатформе собрает деньги, чтобы судиться за сына, которого отец увез за границу
19.06.2019 11:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2013 году у Виктории и Сергея родился ребенок, которого назвали в честь папы. Отношения не регистрировали, но как семья прожили вместе три года. Когда начались серьезные ссоры, мама с ребенком уехала к родителям. В 2017 году, по воспоминаниям героини, бывший супруг взял сына на пару дней, чтобы свозить к бабушке, но назад к ней уже не привез. Последние два года Виктория описывает так: выяснение отношений, суды, розыски ребенка через Интерпол. Сейчас она
Виктория на 16 лет младше бывшего партнера. Говорит, что первое время жили дружно, проблем не было. Примерно через три года после рождения сына отношения стали ухудшаться.
— Постоянные ссоры, ревность и унижения, — перечисляет она. — И я нашла у него в телефоне переписку с другими женщинами.
Виктория решила, что дальше так продолжаться не может. И вместе с ребенком уехала в родительский дом. Она говорит что бывший партнер то упрекал ее, то просил вернуться.
— Я чувствовала преследование, — поясняет собеседница. — А когда у меня начались отношения с другим мужчиной, бывший еще больше не давал жизни. Я думаю, он не мог смириться с мыслью, что в жизни нашего ребенка может появиться другой мужчина — отчим, хотя я всегда считала, что у сына должны быть и мама, и папа, замену ему как отцу я не искала.
У Сергея своя правда. Он говорит, что Виктория была хорошей мамой, пока не связалась с плохой компанией, и считает, что мать ребенка не заботилась, как должна, о ребенке, попала в секту, а их сын подвергался насилию со стороны нового избранника Виктории.
— По его заявлениям проводились даже проверки, — поясняет Виктория. — Конечно, ничего не подтвердилось, в возбуждении уголовного дела отказано (слова героини подтверждаются решением СК — Прим. TUT.BY).
В апреле 2017 года, по воспоминаниям Виктории, Сергей приехал к ней и ребенку, в присутствии сотрудника инспекции по делам несовершеннолетних написал расписку, что через несколько дней вернет матери сына (копия документа имеется в редакции — Прим. TUT.BY), но с тех пор мальчик живет с отцом.
— С тех пор идет моя борьба за возвращение ребенка, — говорит Виктория.
В ноябре 2018 года суд Первомайского района Минска определил место жительства ребенка с мамой. Отец с решением не согласился, пытался его обжаловать, но вышестоящие суды оставили определение в силе (копия документа имеется в редакции — Прим. TUT.BY).
— Увижу я Сережу или нет, решал отец, — говорит Виктория. — Я держалась за любую возможность, надеялась хотя бы по Вайберу с ним поговорить.
Когда решение об определении места жительства вступило в силу, а отец, находясь за пределами Беларуси, не вернул матери сына, по заявлению Виктории было возбуждено уголовное дело о пропавшем без вести ребенке.
— В апреле 2018-го зафиксировали, что Сережа с отцом прилетел из Египта в Грузию. Именно в Батуми он решил обосноваться. Я решила и дальше бороться за возвращение сына. Обратилась в наше Министерство юстиции. Они — к коллегам в Грузию. Однако отец отказался добровольно выполнить решение белорусского суда и вернуть ребенка на родину, поэтому в Кутаиси началось судебное разбирательство. Я спрашивала в Минюсте, стоит ли мне ехать. Мне сказали, что там будет предварительное заседание, можно пока не торопиться. Это была моя ошибка. Конечно, доехать до суда, нанять адвоката за границей — дорого, но нужно было это сделать. Я не приехала в суд, не заявила о своей позиции, и в итоге суд, опираясь на слова отца, постановил оставить ребенка с ним в Грузии. Сейчас я пытаюсь обжаловать это решение. Весной два месяца провела между Батуми, где живет Сережа, и Кутаиси, где проходят судебные заседания.
Отец ребенка стоит на своем — говорит, что по его мнению, решение белорусского суда не соответствует закону, а значит, он не обязан его исполнять:
— Было много нарушений: не рассматривалось насилие над ребенком, не участвовали органы опеки, — всего около 46 нарушений. Чиновники не соблюдают законодательство нашей страны. Я не согласен с решением суда, отказываюсь его признавать. По Гаагской конвенции (речь идет о
Сергей также обратился с заявлением о предоставлении международной защиты в Грузии (копия документа имеется в редакции — Прим. TUT.BY). Он утверждает, что боится преследования от белорусских чиновников и бывшего партнера Виктории, который, по его убеждению, не только состоит в секте, издевался над его сыном, но также является агентом КГБ.
Тем временем Виктория готовит очередной пакет документов для очередного заседания в суде. Чтобы снова приехать в Грузию, она обратилась с просьбой к неравнодушным людям
— Морально очень тяжело бороться, но я хочу вернуть Сережу, он мой единственный сын, — говорит она. — Я не против, чтобы суд определил порядок общения с отцом, чтобы он приезжал к нему. Но я от сына не откажусь.
Что будет делать Сергей, если суд в Грузии постановит вернуть ребенка матери в Беларуси, он пока не знает. Сереже уже исполнилось шесть лет, в этом году он должен пойти в школу, но пока неизвестно, где он будет учится — в Минске или Батуми, и с кем будет жить — с мамой или папой. Оба родителя говорят, что очень любят сына и пытаются его защитить.
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Белорусский суд определил место жительства ребенка с матерью, но отец считает решение незаконным и отказывается его исполнять.
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