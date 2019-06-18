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Партизанская летопись: "Альманах партизанского творчества" бригады имени Жукова
19.06.2019 11:22 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 1944 году в бригаде имени Г.К.Жукова вышел в двух частях "Альманах партизанского творчества". Его появление сыграло особую роль в культурной жизни формирования. Вокруг него сгруппировались молодые бойцы, делающие первые шаги на литературном поприще.
В различных литературных формах на страницах альманаха нашли отражение воспоминания о первых военных неудачах, тоска о родном доме, смелый призыв к оружию и меткая ирония над врагом.
Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения.
Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.-0-
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 1944 году в бригаде имени Г.К.Жукова вышел в двух частях "Альманах партизанского творчества". Его появление сыграло особую роль в...
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