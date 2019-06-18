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Жара до +32°С ожидается по юго-востоку Беларуси 20 июня

19.06.2019 11:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 32 градусов ожидается по юго-востоку Беларуси в четверг, 20 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки прогнозируется переменная облачность. Ночью в отдельных районах Брестской и Гродненской областей, утром и днем преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, местами - 10-12 выше нуля. Днем будет плюс 24-30 градусов, по юго-востоку страны местами столбики термометров поднимутся до отметки в 32 градуса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 32 градусов ожидается по юго-востоку Беларуси в четверг, 20 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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