Проводники «Белавиа» будут встречать пассажиров в белорусской спортивной форме. Как это выглядит

Источник материала: Tut.by

Бортпроводники «Белавиа» на день переоделись в спортивные костюмы, которые сшили белорусские компании. Необычную форму увидят пассажиры рейсов из Рима, Парижа и Лондона.





Бортпроводники «Белавиа» переоденутся в спортивную форму, чтобы встретить гостей и участников II Европейских игр, которые прилетят в Минск 19 июня рейсами из Лондона, Парижа и Рима.

Дизайн одежды — от Mark Formelle, на ней оригинальный принт с акцентом на географическое положение Беларуси. Спортивная обувь предоставлена «Лидской обувной фабрикой» — модель разработана на основе популярной коллекции спортивной обуви с двумя полосками по бокам.





На проект ушло меньше четырех недель. По спецзаказу изготовили девять мужских и девять женских костюмов. Спортивные майки в таком же дизайне можно будет купить и в магазине.

Рейсами «Белавиа» доставят более 2500 участников и болельщиков II Европейских игр.

— Наша авиакомпания не могла остаться в стороне от события мирового масштаба, мы решили с помощью этого проекта задать настроение спортсменам, членам сборных, болельщикам, а также другим участником Европейских игр уже с первых минут путешествия в Беларусь, — рассказал генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.













В фотосессии в спортивной одежде участвовали бортпроводники «Белавиа».

— Мы рады такой коллаборации, ведь подобные проекты имеют важную социальную составляющую. Мы рассказываем о нашей стране, ее дружелюбности, открытости и готовности встретить дорогих гостей из других стран, — рассказала совладелец Mark Formelle Светлана Сипарова.



