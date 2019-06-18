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Он начал тонуть - она вышла из озера. СК возбудил дело в отношении пьяной матери погибшего 2-летнего малыша

19.06.2019 11:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отношении матери двухлетнего ребенка, утонувшего в Бешенковичском районе, возбуждено уголовное дело, сообщает СК.


По данным следствия, днем 17 июня на озеро Белое прибыла компания молодых людей, среди которых была 30-летняя жительница Витебска с двумя детьми. В какой-то момент женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения (3,6 промилле), отправилась с двухлетним сыном в водоем.

Отдалившись, по словам очевидцев, на расстояние более 50 метров от берега, ребенок начал тонуть. Мать не предприняла попыток к спасению мальчика и покинула озеро.

Ставший очевидцем происшествия мужчина извлек ребенка из воды. Ему была оказана неотложная медицинская помощь, однако спасти ребенка не удалось.

В отношении жительницы Витебска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 144 УК (причинение смерти по неосторожности).

Женщина задержана.

 
Теги: Витебск
 
 
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Ребенок, по словам очевидцев, был на расстоянии более 50 метров от берега.
 
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