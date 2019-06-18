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«Деликатная тема». Депутаты проголосовали за изменения в закон о психиатрической помощи
19.06.2019 11:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутаты парламента в первом чтении приняли изменения в закон «Об оказании психиатрической помощи».
Депутат Елена Анисим напомнила министру здравоохранения Владимиру Каранику, представляющему в парламенте закон, что иногда психиатрическую помощь использовали для борьбы с активными гражданами, и спросила, что гарантирует защиту от подобного злоупотребления сегодня.
— Разработчики закона понимают, насколько это деликатная тема, — согласился министр. — У нас у всех есть историческая память.
По его словам, с момента принятия «Закона о психиатрической помощи» не было зафиксировано ни одного случая использования документа «для тех действиях, о которых вы говорите».
— Те изменения, которые принимаются сегодня, ни в коем случае не нарушат защищенность наших граждан.
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Депутаты парламента в первом чтении приняли изменения в закон «Об оказании психиатрической помощи».
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