«Деликатная тема». Депутаты проголосовали за изменения в закон о психиатрической помощи

Источник материала: Tut.by

Депутаты парламента в первом чтении приняли изменения в закон «Об оказании психиатрической помощи».

Проект изменений в закон «Об оказании психиатрической помощи» :

уточняет порядок установления диагноза психического расстройства;

определяет правила транспортировки пациента, которому оказывают экстренную психиатрическую помощь;

расширяет перечень случаев, в которых прекращается диспансерное наблюдение за пациентом;

уточняет порядок оказания психиатрической помощи пациенту, выписанному из психиатрического стационара.

разрешает врачам общей практики оказывать помощь пациентам с некоторыми формами психических расстройств;

дает право на психиатрическую помощь колониям и домам-интернатам;

обязывает употребляющих наркотики и много пьющих проходить медпрофосмотры.

Депутат Елена Анисим напомнила министру здравоохранения Владимиру Каранику, представляющему в парламенте закон, что иногда психиатрическую помощь использовали для борьбы с активными гражданами, и спросила, что гарантирует защиту от подобного злоупотребления сегодня.

— Разработчики закона понимают, насколько это деликатная тема, — согласился министр. — У нас у всех есть историческая память.

По его словам, с момента принятия «Закона о психиатрической помощи» не было зафиксировано ни одного случая использования документа «для тех действиях, о которых вы говорите».

— Те изменения, которые принимаются сегодня, ни в коем случае не нарушат защищенность наших граждан.