Законопроект о поправках по вопросам международного похищения детей принят в первом чтении

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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты приняли в первом чтении проект закона "Об изменении законов по вопросам гражданских аспектов международного похищения детей", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект разработан для реализации норм Конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года.

Гражданский процессуальный кодекс предлагается дополнить главой "производство по делам о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа". Она закрепляет механизм рассмотрения судами заявления о возвращении неправомерно перемещенного в Беларусь или неправомерно удерживаемого в Беларуси ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании конвенции. Дела по заявлениям на основании конвенции предлагается рассматривать судам по правилам искового производства с учетом положений международного документа. При этом суду предоставляется право запретить ответчику изменять место жительства (место пребывания) ребенка и временно ограничить выезд ответчика и (или) ребенка до вступления в законную силу решения суда по делу.

В кодексе о браке и семье предлагается закрепить условия и порядок подачи заявления на основании конвенции.

Как отметил в общении с журналистами министр юстиции Олег Слижевский, в первые годы, когда страна присоединилась к конвенции, проблема не была актуальна для Беларуси. Однако с 2012 года количество обращений по данной конвенции стало увеличиваться. Если в 2012 году их было 4, то в 2018-м - 16. Вопрос по передаче ребенка в рамках конвенции рассматривается с такими странами, как Турция, Италия, Германия, Канада, Нидерланды.-0-