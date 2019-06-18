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В Лошице в закрытом авто сидят собаки. Местные жители видят их там по крайней мере третий день

19.06.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лошице на обочине припаркован автомобиль, в котором в жару сидят собаки. Об этом TUT.BY сообщили жители микрорайона.


Фото: пользователь TUT.BY

О собаках, закрытых в авто, в редакцию сообщили минчанки Анна и Аксинья. Машина видна из окон дома № 11 по улице Михаила Пташука. Автомобиль, в котором закрыты собаки, припаркован неподалеку от автобусной остановки, по направлению к Чижовке.

— Я живу в доме напротив, сегодня третье утро, как вижу в автомобиле собак, — рассказала жительница Лошицы Аксинья. — Днем не дома, поэтому не знаю, выпускают ли в это время собак, кормят ли, дают ли им воду. Но около семи — девяти вечера они, как и утром, находятся в автомобиле, и по ночам. Сегодня позвонила в милицию, там ответили: сотрудники приедут.

Окна в автомобиле приоткрыты, однако жители окрестных домов обращают внимание на жару, которая сейчас стоит в Минске.


Фото: пользователь TUT.BY

По словам собеседницы, сначала она видела в автомобиле двух собак, теперь их точно три.

— По ночам у машины срабатывает сигнализация. Один раз видела ночью человека рядом с этим автомобилем, но не было понятно, хозяин это, или просто прохожий. Обсуждали это проблему в чате дома — никто не знает, кому принадлежит автомобиль.

В конце апреля — начале мая в Минске была история на улице Выготского. Тогда хозяин больше двух недель держал в машине двух собак. Ситуацией обеспокоились местные жители и зоозащитники. Псов хозяин увозил под крики «Живодер!», позже мужчина объяснил свое поведение тяжелой жизненной ситуацией.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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