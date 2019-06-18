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Из-за кишечной палочки в Немане около Лососно и в озере Юбилейном нельзя купаться

19.06.2019 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В озере Юбилейном специалисты гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обнаружили повышенное содержание кишечной палочки. Здесь запрещено купаться всем отдыхающим. Загрязненным оказался и Неман в районе Лососно. Здесь заходить в воду не рекомендуют пока только детям, сообщается на сайте центра.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Специалисты исследовали более 140 проб воды и выявили, что данные зоны отдыха не соответствуют нормам.

Также не очень хорошая ситуация с водой в слонимском пруду, который находится на проспекте Независимости в райцентре. Здесь, как и в Гродно, — повышенное содержание кишечной палочки.

Кстати, в Гродно есть и другие зоны отдыха, где все еще можно купаться без вреда для здоровья.

 
Теги: Гродно
 
 
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В озере Юбилейном специалисты гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обнаружили повышенное содержание кишечной палочки....
 
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