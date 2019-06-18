Из-за кишечной палочки в Немане около Лососно и в озере Юбилейном нельзя купаться

Источник материала: Tut.by

В озере Юбилейном специалисты гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обнаружили повышенное содержание кишечной палочки. Здесь запрещено купаться всем отдыхающим. Загрязненным оказался и Неман в районе Лососно. Здесь заходить в воду не рекомендуют пока только детям, сообщается на сайте центра.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Специалисты исследовали более 140 проб воды и выявили, что данные зоны отдыха не соответствуют нормам.

Также не очень хорошая ситуация с водой в слонимском пруду, который находится на проспекте Независимости в райцентре. Здесь, как и в Гродно, — повышенное содержание кишечной палочки.

Кстати, в Гродно есть и другие зоны отдыха , где все еще можно купаться без вреда для здоровья.