Межгосударственное сотрудничество помогает решать вопросы защиты прав трудящихся СНГ

Источник материала: БелТА

Сотрудничество в социально-трудовой сфере является одним из приоритетных направлений деятельности Содружества Независимых Государств. Вопросы регламентации труда, рынка труда, занятости и социального обеспечения населения всегда имели актуальное значение, ведь в центре поднимаемых в этой сфере проблем находится человек с его повседневными заботами. И поскольку эти вопросы одинаково важны для всех государств, то взаимодействие в данной области приобретает важное значение. О том, что сделано в этом направлении и что предстоит, корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель директора Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Размик Хумарян.

В последние годы в странах СНГ принято большое количество международных правовых документов в социально-трудовой сфере, охватывающих широкий круг вопросов. Так, в сфере регулирования трудовых отношений действуют соглашения, регламентирующие сотрудничество в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов, охраны труда, взаимного признания прав на возмещение вреда, связанного с исполнением трудовых обязанностей, расследования несчастных случаев на производстве.

"Основной целью этих соглашений является установление равенства прав трудящихся на всем пространстве Содружества. Такие ключевые моменты, как признание удостоверяющих право документов без легализации, решений компетентных органов, гарантирование перевода заработанных средств в страну постоянного проживания и многое другое, делают эти международные правовые документы действенными механизмами сотрудничества в деле защиты прав трудящихся", - сказал Размик Хумарян.

В сфере социальной защиты действуют соглашения в области пенсионного обеспечения, льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, выплаты социальных пособий, компенсаций. "Эти вопросы сложные, неоднозначные, требующие тщательного изучения, анализа и возможных трансформаций с учетом современных реалий. И в то же время их решение является жизненно необходимым, поскольку за всем этим стоит человек, имеющий права, которые должны быть реализованы, где бы он ни находился. Сотрудничество в рамках Содружества должно помогать и помогает совместному решению этих вопросов", - отметил замдиректора департамента.

Значимую роль в этом процессе играет сформированный в 1992 году Консультативный совет по труду, занятости и социальной защите населения, членами которого являются руководители ведомств, регулирующих социально-трудовые вопросы в странах СНГ. За годы деятельности им подготовлено более 50 документов в сфере социально-трудовых отношений, которые сегодня работают на практике. Кроме того, создана система обеспечения взаимного доступа к интернет-ресурсам о спросе и предложении на национальных рынках труда. Она доступна через баннер "Рынок труда в СНГ", размещенный на сайтах уполномоченных органов стран Содружества.

Постоянно обновляется нормативно-правовая база межгосударственного сотрудничества стран СНГ в социально-трудовой сфере. Так, в этом году начата работа над проектом рекомендаций по структуре профессионального стандарта для стран Содружества. Планируется, что новый документ будет способствовать формированию общего рынка труда в СНГ. "В документе речь идет именно об общих требованиях, которые каждая страна будет вкладывать в свои профстандарты. Это требования к образованию, знаниям и умениям, опыту работы, а также ряд других, которые будут предъявляться специалистам, претендующим на ту или иную специальность. Параллельно обсуждаются вопросы усиления информационного взаимодействия и создания единого информационного ресурса о национальных системах квалификаций", - рассказал Размик Хумарян.

Кроме того, разрабатывается проект Соглашения об организованном наборе и привлечении граждан СНГ для осуществления временной трудовой деятельности на территории другого государства Содружества. "Вопрос об актуальности документа обсуждался на заседании Консультативного совета в сентябре прошлого года. Его инициатором и разработчиком выступила российская сторона. Предложенная инициатива вызвала интерес как у отправляющих, так и у принимающих мигрантов государств ввиду актуальности вопросов регулирования трудовой миграции на постсоветском пространстве, новизны предлагаемых подходов, общей заинтересованности в проведении скоординированной политики по привлечению и использованию рабочей силы", - отметил Размик Хумарян.

Ведется также работа над проектами Соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения и Общих принципов сотрудничества стран СНГ в обеспечении возможностей для трудоустройства отдельных групп населения, испытывающих трудности в поиске работы.

В области демографии разработан проект Плана мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической политики государств Содружества, который в настоящее время проходит внутригосударственное согласование. При этом особое внимание уделяется социальной составляющей, а именно совершенствованию межгосударственной нормативно-правовой базы в области предоставления дополнительных льгот и гарантий ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также приравненным к ним лицам.

Для более эффективной работы по линии межгосударственного сотрудничества в области нормирования труда использован такой инструментарий, как базовые организации. В частности, Научно-исследовательскому институту труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси придан статус базовой организации в сфере методического и организационно-технического обеспечения работ в области нормирования труда, а Белорусскому национальному техническому университету - по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров по нормированию труда.

"Страны Содружества заинтересованы в дальнейшем укреплении и совершенствовании взаимодействия в социально-трудовой сфере. Так, в скором времени состоится очередное заседание Консультативного совета, во время которого планируется обсудить актуальные вопросы совершенствования предоставления социальных услуг населению, расширения сотрудничества в социальной поддержке и создания условий для самореализации молодого поколения. Хочется подчеркнуть, что нормативные и правовые документы, подготовленные и рекомендованные советом к практическому применению, позволяют в значительной мере минимизировать затраты министерств труда и социальной защиты государств СНГ на разработку аналогичных документов в целях создания и совершенствования национальной нормативной базы социально-трудовой сферы", - резюмировал Размик Хумарян.

Светлана СУХАРКО,

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