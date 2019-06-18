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В Беларуси с начала купального сезона утонули 42 человека

19.06.2019 12:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси с начала купального сезона утонули 42 человека
Фото из архива

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в нынешнем сезоне во время купания утонули 42 человека, в том числе шесть несовершеннолетних, сообщил на пресс-конференции председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество смертельных случаев увеличилось, на что повлияла установившаяся аномальная жара. В прошлом году утонули 25 человек и трое несовершеннолетних. "По всем случаям проводится расследование", - отметил Анвар Игамбердиев.

По статистике, 90% утоплений происходит в запрещенных для купания зонах. Для того чтобы избежать подобных происшествий, необходимо выбирать для отдыха оборудованные пляжи. Также Анвар Игамбердиев обратил внимание на необходимость соблюдать правила безопасности на воде, в том числе использовать спасательные жилеты во время прогулок на лодках и катамаранах.

Всего с начала года от всех видов утоплений погибли 159 человек.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в нынешнем сезоне во время купания утонули 42 человека, в том числе шесть несовершеннолетних, сообщил на пресс-конференции...
 
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