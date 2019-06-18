«Творческий человек, простите, не профессия. Учитель и репетитор ответил Виктору Прокопене

Источник материала: Tut.by

Андрей Григорьев, педагог в третьем поколении, репетитор с многолетним опытом работы в белорусской школе и опытом работы в Англии, член Общественного совета при Минобре отвечает IT-бизнесмену Виктору Прокопене, который 13 июня выступил в клубе Светланы Алексиевич и рассказал, как должно меняться образование в стране.



Андрей Григорьев. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Большая часть выступления Виктора Прокопени была посвящена проблемам образования в Беларуси. К сожалению, мне не удалось лично присутствовать в аудитории, поэтому опираюсь на основные тезисы, опубликованные в различных интернет изданиях.

Всегда умиляюсь, когда далекие от образования люди любят рассуждать на тему «как нам обустроить школу». Кажется, уже любой продавец клубники на рынке может рассказать, что нужно делать, чтобы наконец-то всем стало хорошо. Лейтмотивом постоянно звучит одно: качество образования не соответствует времени. Ну да, не соответствует. Только способы решения, если они есть в советах рассуждающих, представляются несколько сомнительными. Однако, давайте по порядку.

«Учиться приятно, это доставляет удовольствие», — сказал бизнесмен. Вернусь к тому, о чем много раз писал и говорил. Учиться неприятно. Удовольствия никакого это не доставляет. Удовольствие может доставлять сам процесс подачи информации. Другими словами, то, как организован урок. Атмосфера на занятии, которая напрямую зависит от преподавателя. Немного наглядных опытов, пара шуток, личный контакт с каждым учеником, видео с youtube, приправить все музыкой, танцами, песнями, звоном преподавательского бубна. Вуаля, успех обеспечен, школьники выходят с горящими глазами и возгласами «класс!», родители млеют от восторга.

Но что дальше? А дальше наступает то самое, неприятное. Нужно выучить и запомнить все, что вам так красиво презентовали. Не просто запомнить, а сделать так, чтобы эти знания остались с вами навсегда. Мне могут возразить: в наш век высоких технологий это совсем необязательно, ведь при помощи того же мобильного за двадцать секунд можно ответить на любой вопрос. Безусловно. Давайте вспомним фильм Балабанова «Жмурки». Эпизод, когда в квартиру приходит врач, чтобы провести операцию, с книжкой в портфеле. Каждое действие сверяет с нужной страницей. Или Булгаковские «Записки юного врача», где происходит то же самое.

Скажите откровенно, вы хотели бы попасть к такому врачу? Вы хотели бы лечиться у человека, который, прежде чем ответить на ваш вопрос, будет постоянно тупить в телефон, в поисках нужной информации? То, что герои хотя бы знали на какой странице искать правильный ответ, оставляю за скобками, гугл выдает тысячи, а порой и десятки тысяч ссылок.

Пойдем дальше. Как вам понравится, если пилот, сидящий за штурвалом самолета, начнет в любой непонятной ситуации взывать к Siri? Или работник атомной станции? Хорошо, не буду больше пугать, просто парикмахер? Вам это действительно понравится?

Информацию можно найти. Но вы уверены, что человек сможет точно определить, где достоверные факты, а где «лечение геморроя посредством введения свежего огурца»?



Виктор Прокопеня. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Система образования, которая сейчас существует в мире, создавалась для другой экономики — индустриальной. Для экономики знаний требуется гораздо большее разнообразие творческих людей» (В. Прокопеня).

Когда слышу словосочетание «творческий человек», хочется встать и молча уйти. «Творческий человек», простите, не профессия. Это хаос. Нарушение всех графиков, планов и, в результате, срыв работы. Никому неизвестно, когда у него наступит момент вдохновения и он, наконец, изобретет велосипед. Я не хочу творчества от своего стоматолога. Я хочу конкретного решения конкретной проблемы. Здесь и сейчас.

С чем можно согласиться, так это с утверждением, что мы все разные, что нужно персонализировать процесс обучения. Идея сама по себе не новая. С успехом применяется в странах запада, где после базового образования идет четкое разделение на «физиков» и «лириков». Каждый ребенок выбирает те предметы, к которым наиболее склонен, которые приносят ему удовлетворение, радость и успех. А не те, что выбирают родители, ориентируясь на материальную составляющую будущей профессии.

Отдельно хочу остановиться на университетах. Последнее время часто слышу, что дети бросают университеты, они им скучны, там учат не тому, чему надо. Уважаемые господа, вы забыли, что высшее образование не есть получение профессии. Профессия — малая, сопутствующая часть университета. Хотите получить профессию, идите в ПТУ, там ее получите. Высшее образование — развитие особого склада ума, академические знания, прицел на научную деятельность, умение отделять «мух от котлет» без помощи мобильного телефона, без помощи книг и справочников. Это как раз то, что современному поколению лень усвоить, поскольку из каждого утюга, от любого «гуру», звучит: «А зачем? Мы же живем в век высоких технологий». Живем. И уже начинаем понемногу холодной зимой есть пуговицы от штанов. Посадить картошку сил и ума не хватает, все время занимает «творчество».

«Сегодня уже появляется огромное количество ютьюб-каналов, где классно рассказывают про математику, русский язык"(В. Прокопеня).

Да, рассказывают. И что? Сколько из этих рассказов остается в голове? Сколько из них переходит границу забавных побасенок? Поставил «лайк», через три минуты благополучно забыл. Посмотрите на успешных репетиторов. Чем они добиваются высоких результатов? Ответ на поверхности: бесконечными упражнениями, муштрой, порой откровенным насилием над «нежной и трепетной душой». Да-да, это ужасно, негуманно, отвратительно. Но мне бы хотелось попасть к специалисту, прошедшему такую школу, а не к тому, кто слушал сказки из интернета.

Уже давно понятно, что on-line образование создает иллюзию собственных достижений, поскольку, проверить их никто не может. Ну, кроме самого «виртуального» ученика, которому, в большинстве случаев, так сойдёт.

Несколько лет назад один из моих друзей, отличный хирург и умница, рассказал потрясающую историю. К нему привезли мальчика шестнадцати лет. У мальчика было много крупных родинок на руках. Они ему не нравились. Мальчик не нашел ничего умнее, как срезать их бритвой. Слава богу, все обошлось, его спасли. Когда мой друг спросил, кем мальчик хочет стать, тот, без всякого сомнения, ответил: «Врачом, хирургом». «Ну, что же, тогда в следующий раз вырезай поглубже, чтобы нам было меньше работы».

Цинично? Возможно. Но, в шестнадцать лет, выбирая карьеру врача, можно уже что-то соображать? Оказывается, нет. Зато творчества и полета фантазии, хоть отбавляй. Так вот, боюсь, что если мы будем следовать принципу Виктора Прокопени «роль учителя — объединить тех, кто хочет учиться, направлять дискуссию как модерацию», то получим сотни таких мальчиков. Мальчиков, полных уверенности, что они знают все и лучше всех.

Учитель — не модератор. Учитель — образованный человек, который передает свои знания. Не просто переливает их в пустые кувшины голов, а пробуждает интерес к тому, чтобы знать, запоминать, понимать и выходить за рамки, пытаясь найти истину или другое, более изящное решение. Человек, способный разбудить. Показать, что он интереснее инстаграма. И что сама жизнь — совсем не инстаграм со всеми иными социальными сетями.

Читая красивые слова Виктора, хочется спросить: «Кто будет учить?» В недавнем интервью мне Владимир Мацкевич (белорусский философ и методолог — Прим. TUT.BY) четко обозначил выход. Подготовка кадров. Как минимум тысяча специалистов, он называет их «менеджерами образования», которые будут ясно понимать, как и что менять в системе образования. Добавлю только, что за время их подготовки необходимо привести систему к логической основе, о которой уже много раз говорил.

Жаль, но в высказываниях Виктора Михайловича, при всем к нему уважении, я не нашел ничего нового. Тем более, конкретных предложений по необходимым переменам. Все это общие рассуждения, не слишком далеко ушедшие от популистских идей, царящих в современном белорусском обществе.

Напоследок, расскажу еще одну историю. Как-то в Лондоне мне довелось водить по музеям известного бизнесмена. Зашли в Вестминстерское аббатство. Я начал увлеченно рассказывать о том, как оно строилось, кто похоронен, что происходило. Он остановил меня. «Не нужно, просто хочу запомнить атмосферу, когда будет нужно, почитаю».

Так вот, думаю, этот подход хорошо отражает современное понимание образования. Запомнить веселую, дружелюбную атмосферу урока. Потом почитаю, если нужно будет. Только не стоит путать туризм с реальными знаниями. И настоящее образование с успехом твоего стартапа.