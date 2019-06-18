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За один только день в водоёмах Столинщины были обнаружены два трупа.

19.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

 

За один только день в водоёмах Столинщины были обнаружены два трупа.
За один только день в водоёмах Столинщины были обнаружены два трупа.

Подробности «НП» сообщил председатель районной организации ОСВОД Эдуард ПАШКЕВИЧ.

Как выяснилось, первая жертва воды – мужчина 1970 года рождения, который не рассчитал свои силы в попытке переплыть реку Чаква.  За пару минут до происшествия отдыхал в компании на берегу, был нетрезв.

Труп второго мужчины (1995 года рождения) плыл по течению Горыни в двух километрах от впадения в Припять.  Его  заметил работник Давид-Городокской спасательной станции, который рыбачил в это время и  вызвал милицию. Причины и обстоятельства трагедии пока выясняются. Неясно: молодой человек просто купался или ловил рыбу? Проводятся проверка и экспертизы. Известно, что пропавшего никто не хватился, так как он жил один…

Пришлось поискать «труп» мужчины, который оставил после себя вещи на берегу у озера Дубенецкое. Но живой и невредимый гражданин вскоре вернулся за своими вещами. А бросил вещи без присмотра, так как… спешил оторваться от сотрудников ГАИ!

Мы в очередной раз напоминаем: во время отдыха у воды употребление алкоголя недопустимо. А уж если выпили – не рискуйте лезть в воду, которая, как известно в состоянии подшофе «по колено».  Особенное внимание нужно уделять детям, а именно: не спускать с них глаз во время пикников у воды, ведь практически каждый год в воде гибнут как взрослые, так и дети…

Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
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  За один только день в водоёмах Столинщины были обнаружены два трупа. Подробности «НП» сообщил председатель районной организации ОСВОД Эдуард
 
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