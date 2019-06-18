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Готовим вопросы! 20 июня местные власти встречаются с кореличчанами

19.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Готовим вопросы! 20 июня местные власти встречаются с кореличчанами

Тема: «ПОБЕДА. НЕЗАВИСИМОСТЬ. ПАМЯТЬ» (к 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков).

20 июня состоится выезд информационно-пропагандистских групп райисполкома в трудовые коллективы района и по месту жительства:

группа № 1 (рук. Шайбак В. Л.): Мирский сельсовет (административное здание) — 15.00;

группа № 2 (рук. Шкадов А. В.): Турецкая АВОП УЗ «Кореличская ЦРБ» – 11.00;

группа №3 (рук. Коршун А. Н.): Кореличский район газоснабжения – 08.00;

группа № 4 (зам. рук. Швабович Ф. Э.): УО «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей» – 11.00;

группа № 5 (рук. Абрамчик Р. Ю.): ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества», ГУК «Кореличская районная библиотека» (в читальном зале) – 10.00;

группа № 6 (рук. Былич А. А.): ГП «Малюшичи», мехмастерские агр. Малюшичи – 07.20.

 
 
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Тема: «ПОБЕДА. НЕЗАВИСИМОСТЬ. ПАМЯТЬ» (к 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков). 20 июня состоится выезд...
 
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