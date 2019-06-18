Молочная продукция, горячая вода и дороги. На вопросы кореличчан отвечают специалисты

Источник материала: Полымя

Ответы на вопросы, которые прозвучали во время встречи

информационно-пропагандистских групп райисполкома

с трудовыми коллективами и по месту жительства

16 мая 2019 года





❓ Когда будет решён вопрос с горячим водоснабжением и ремонтом канализации (трубы протекают) в общежитии по ул. Гастелло, 25 г.п. Кореличи?

❗ Ответил директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства А. И. РУДАК:

«Работы по обеспечению жильцов дома по улице Гастелло, 25 горячим водоснабжением в межсезонный период планируется выполнить в третьем квартале 2019 года. Также сообщаем, что капитальный ремонт системы канализации на 2019 год не запланирован. Работы по текущему ремонту выполняются согласно заявок, поступающих в Кореличское РУП ЖКХ».

❓ Асфальт по ул. Набережной в г.п. Кореличи регулярно проседает и не убран мусор (спиленные кусты) после проведённого субботника.

❗ Ответил директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства А. И. РУДАК:

«Асфальт по улице Набережная находится в удовлетворительном состоянии. Ямочный ремонт не требуется. Мусор убран».

❓ В выходные дни в магазинах потребительской кооперации, расположенных в г.п. Кореличи, низкий ассортимент молочной продукции.

❗ Ответил директор Кореличского филиала Гродненского областного потребительского общества С. А. САВКО:

«В выходные дни увеличена заявка на молочную продукцию в магазины г.п. Кореличи согласно ассортиментному перечню».

Подготовила Валентина ВИШНЕВСКАЯ,

заведующий сектором идеологической работы и по делам молодёжи

отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома