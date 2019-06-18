﻿ Молочная продукция, горячая вода и дороги. На вопросы кореличчан отвечают специалисты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молочная продукция, горячая вода и дороги. На вопросы кореличчан отвечают специалисты

19.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Ответы на вопросы, которые прозвучали во время встречи
информационно-пропагандистских групп райисполкома
с трудовыми коллективами и по месту жительства
16 мая 2019 года

Молочная продукция, горячая вода и дороги. На вопросы кореличчан отвечают специалисты

Когда будет решён вопрос с горячим водоснабжением и ремонтом канализации (трубы протекают) в общежитии по ул. Гастелло, 25 г.п. Кореличи?

❗ Ответил директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства А. И. РУДАК:

«Работы по обеспечению жильцов дома по улице Гастелло, 25 горячим водоснабжением в межсезонный период планируется выполнить в третьем квартале 2019 года. Также сообщаем, что капитальный ремонт системы канализации на 2019 год не запланирован. Работы по текущему ремонту выполняются согласно заявок, поступающих в Кореличское РУП ЖКХ».

Асфальт по ул. Набережной в г.п. Кореличи регулярно проседает и не убран мусор (спиленные кусты) после проведённого субботника.

❗ Ответил директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства А. И. РУДАК:

«Асфальт по улице Набережная находится в удовлетворительном состоянии. Ямочный ремонт не требуется. Мусор убран».

В выходные дни в магазинах потребительской кооперации, расположенных в г.п. Кореличи, низкий ассортимент молочной продукции.

❗ Ответил директор Кореличского филиала Гродненского областного потребительского общества С. А. САВКО:

«В выходные дни увеличена заявка на молочную продукцию в магазины г.п. Кореличи согласно ассортиментному перечню».

Подготовила Валентина ВИШНЕВСКАЯ,
заведующий сектором идеологической работы и по делам молодёжи
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ответы на вопросы, которые прозвучали во время встречи информационно-пропагандистских групп райисполкома с трудовыми коллективами и по месту жительства 16 мая
 
Новости дня
Новости общества
 
История одного дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика