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Домристка из Борисова выступила на международном конкурсе

19.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Конкурсное прослушивание заняло два дня и проходило по двум номинациям: народно-инструментальное исполнительство (баян, аккордеон, балалайка, цимбалы, домра, гитара) и сольное пение (классическое, народное). Участники конкурса, несмотря на юный возраст, показали высокий исполнительский уровень, чем не только поразили слушателей, но и удивили профессиональное жюри. На конкурсе царила теплая, дружеская атмосфера, что помогало участникам преодолеть волнение и с успехом представить свою программу.
Дипломантом в номинации «Народно-инструментальное исполнительство» стала ученица 5 класса ГУО «Борисовская ДМШИ» Татьяна Мартынюк (класс домры Евзельман Е.В., концерт-мейстер Танкевич Ю.В.). Татьяна в этом году успешно закончила музыкальную школу и собирается продолжить образование в музыкальном колледже. Пожелаем ей дальнейших успехов на выбранном пути.

 
 
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