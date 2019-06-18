Домристка из Борисова выступила на международном конкурсе

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Конкурсное прослушивание заняло два дня и проходило по двум номинациям: народно-инструментальное исполнительство (баян, аккордеон, балалайка, цимбалы, домра, гитара) и сольное пение (классическое, народное). Участники конкурса, несмотря на юный возраст, показали высокий исполнительский уровень, чем не только поразили слушателей, но и удивили профессиональное жюри. На конкурсе царила теплая, дружеская атмосфера, что помогало участникам преодолеть волнение и с успехом представить свою программу.

Дипломантом в номинации «Народно-инструментальное исполнительство» стала ученица 5 класса ГУО «Борисовская ДМШИ» Татьяна Мартынюк (класс домры Евзельман Е.В., концерт-мейстер Танкевич Ю.В.). Татьяна в этом году успешно закончила музыкальную школу и собирается продолжить образование в музыкальном колледже. Пожелаем ей дальнейших успехов на выбранном пути.