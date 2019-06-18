Пройдет с 9.00 до 18.00 адвокатами юридической консультации г. Борисова, расположенной в настоящее время по адресу: ул. Орджоникидзе, 55 (здание ОАО «Белинвестбанк», 3-й этаж).
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Вниманию жителей Борисовского района!
19.06.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Пройдет с 9.00 до 18.00 адвокатами юридической консультации г. Борисова, расположенной в настоящее время по адресу: ул. Орджоникидзе, 55 (здание ОАО «Белинвестбанк», 3-й этаж).
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26 июня состоится бесплатный прием малоимущих граждан по правовым вопросам.
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