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Вниманию жителей Борисовского района!

19.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Пройдет с 9.00 до 18.00 адвокатами юридической консультации г. Борисова, расположенной в настоящее время по адресу: ул. Орджоникидзе, 55 (здание ОАО «Белинвестбанк», 3-й этаж).

 
 
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