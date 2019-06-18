Новый могилевский фонтан уже неделю как самое популярное место в городе: смотрите во всех инстаграмах

Источник материала: Tut.by

«Сухой фонтан» на площади перед новым торговым центром в Могилеве пока работает в тестовом режиме, но это не мешает детям и взрослым проводить здесь время. Официальное открытие пройдет в конце июня, а пока предлагаем посмотреть, как могилевчане развлекаются на новом объекте — благо погода располагает.