|
Новый могилевский фонтан уже неделю как самое популярное место в городе: смотрите во всех инстаграмах
19.06.2019 14:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Сухой фонтан» на площади перед новым торговым центром в Могилеве пока работает в тестовом режиме, но это не мешает детям и взрослым проводить здесь время. Официальное открытие пройдет в конце июня, а пока предлагаем посмотреть, как могилевчане развлекаются на новом объекте — благо погода располагает.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)