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Больше автобусов, поздние маршруты. Как будет работать транспорт Минска уже сегодня вечером и ночью

19.06.2019 15:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На маршруты вечером 19 июня и ночью 20 июня выйдет больше автобусов и троллейбусов, да и работать некоторые из них будут допоздна. Что изменится в работе общественного транспорта в связи с Европейскими играми, сообщает «Столичный транспорт и связь».


Снимок использован для иллюстрации. Фото: TUT.BY

На маршруты выйдет больше транспорта

Пассажирский транспорт сегодня и завтра (в среду 19 июня и четверг 20 июня) будет работать с изменениями. Так, на улицы выпустят больше автобусов и троллейбусов:

— с 9.00 сегодня до 3.00 20 июня — на автобусном маршруте № 1;

— с 9.00 до 15.00 и с 19.00 сегодня до 3.00 20 июня.

— на автобусах № 73;

— на троллейбусах № 46, 53;

— с 17.00 до 20.00 сегодня и с 0.00 до 3.00 20 июня.

— на троллейбусах № 3, 6, 20;

— на автобусном маршруте № 100.

Работу автобусов, троллейбусов и трамваев продлят

Работу некоторых маршрутов городского пассажирского транспорта продлят до 3.00 20 июня:

— автобусных № 1, 17, 22, 24, 26, 42, 43Д, 54, 69, 73, 74С, 90, 100, 112С, 113А, 127А, 135, 147, 149, 159, 921;

— троллейбусных № 3, 6, 20, 27, 37, 53, 62;

— трамвайных № 3, 11.

С 0.00 до 3.00 20 июня организуют работу таких маршрутов:

— автобусных № 72, 153Д;

— троллейбусных № 48, 57.

Метро будет работать дольше

Минский метрополитен в ночь с 19 на 20 июня будет работать до 3.10. Станции «Первомайская», «Купаловская» и «Октябрьская» закроют для входа пассажиров в 2.50, остальные — в 2.40.

Кроме того, поезда метро будут ходить чаще: с 20.00 сегодня до 3.10 20 июня интервал составит четыре минуты.

Как будет работать подземка в другие дни Европейских игр, можно посмотреть тут.

 
 
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На маршруты вечером 19 июня и ночью 20 июня выйдет больше автобусов и троллейбусов, да и работать некоторые из них будут допоздна
 
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