«Находятся в Канаде и Москве». Взяткодатели по делу главного инженера МЗКТ не пришли в суд

Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Минска продолжает рассматривать уголовное дело в отношении главного инженера МЗКТ Андрея Головача. Ему предъявлено обвинение по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Сегодня на допрос были вызваны ключевые свидетели — те самые бизнесмены, которые, по версии следствия, 10−12 лет назад давали взятки Головачу. Но они не пришли.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня суд должен был допросить ключевых свидетелей по делу — четырех взяткодателей, по версии следствия. Накануне судья Светлана Черепович поручила прокурору обеспечить их явку, ведь свидетелей вызывают не первый раз.

— Стороной обвинения эта ситуация контролировалась, было соответствующее поручение правоохранительным органам по вопросу установления их местонахождения и обеспечения явки. Результаты работы следующие: Ханавин (руководитель компании «Металинг» — Прим. TUT.BY) проживает в дальнем зарубежье, в Канаде, и по характеру своей работы — в командировках по всему миру, — говорит прокурор Юрий Шерснев. — Что касается Рыбкиной (представитель российской компании — Прим. TUT.BY) и Киселева, они проживают и находятся в Москве и Московской области. Свидетель Голубев постоянно проживает в Могилеве, но за три дня до вызова в суд убыл в командировку в Москву и был госпитализирован там с сердечным заболеванием.

Государственный обвинитель предложил зачитать те показания, которые свидетели давали во время предварительного расследования. Также в суде озвучили заявление взяткодателя Андрея Ханавина от 17 июня, в котором он сообщает: «по объективным причинам не имеет возможности посетить страну». Адвокат Елена Воронко возразила: никаких объективных причин, чтобы не явиться в суд, у свидетеля нет. Если огласить показания Ханавина в СК, это нарушит принцип равенства сторон в процессе, ведь тем самым защита лишится возможности задать вопросы ключевому свидетелю. Тем не менее, суд принял решение огласить показания.

Андрей Ханавин руководитель компании «Металинг». По версии следствия, давал взятки главному инженеру Андрею Головачу, чтобы тот лоббировал интересы фирмы и обеспечивал ей контракты на поставку МЗКТ корейского оборудования Hyundai. Как прозвучало в суде, взяток было несколько: 13 тысяч долларов в 2009 году, в этом же году Головач якобы получил от Ханавина еще 32 тысячи долларов, в 2013 — 8200 долларов, в 2014 — 80 тысяч долларов, в 2015 — 30 тысяч евро.

«Хочу добровольно заявить о фактах передачи взяток директору Житковичского моторостроительного завода в размере 5% от контрактов. Кроме того, мной передавались взятки главному инженеру МЗКТ Андрею Головачу за победу в конкурсе на поставку оборудования в размере 1% от суммы контракта. Денежные средства передавались в кафе в Москве», — говорится в заявлении, которое Андрей Ханавин написал 23 ноября 2016 года.

Что примечательно, по данному обвинению Головач был задержан в здании суда Фрунзенского района лишь в феврале 2018 года, когда ему вынесли оправдательный приговор по другому делу, где тоже обвиняли в получении взяток. Ханавин был допрошен несколько раз сотрудниками правоохранительных органов в Минске в 2016 году, в 2017 году он уже в Москве показывал следователям места, где передавал взятки, и, судя по всему, в Беларуси больше не появлялся. А в июле 2018 года и феврале 2019 Ханавин написал заявление следователю, где рассказал про события 10-летней давности. Как отметила адвокат Воронко, эти письма в СК нельзя считать доказательством по делу, такая форма вообще не предусмотрена в Уголовно-процессуальном кодексе. Оба заявления были оглашены в суде.

«В 2014 года была произведена закупка прутковых автоматов для МЗКТ, представляемая мной компания Hyundai была признана победителям. После чего был заключен контракт стоимостью 2 миллиона 780 тысяч евро. С Головачом была договоренность о получении вознаграждения в 1%, но деньги ему не передавались в связи с его задержаниям. Более подробные пояснения готов дать на территории Канады», — говорится в заявлении Ханавина от 19 июля 2018 года.

В феврале 2019 года очередное письмо Андрея Ханавина оказалось более расширенным. Следователь ему направил ряд вопросов, на которые свидетель отвечал письменно. Он путался в датах дачи взятки, местах, где их передавал, не менялось лишь одно: все деньги Андрей Головач получал в Москве. «Вознаграждение» было предусмотрено московской компанией, в которой также работал Ханавин, и взятки, наличные деньги, ему выдавал отдел протокольной службы после того, как завод производил полный расчет.

«Компания опаздывала с поставкой оборудования на месяц, Головач был этим недоволен, сказал про штрафные санкции. И я предложил денежное вознаграждение, Головач согласился», — так вспоминал детали поставки оборудования в 2012 году Андрей Ханавин.

По словам свидетеля, главный инженер МЗКТ сам назвал размер своей взятки, 1% от контракта, а он был вынужден согласиться. Очередную взятку в 32 тысяч долларов бизнесмен передавал возле КПП Вооруженных сил РФ. Если сейчас в уголовном деле фугирует пять эпизодов передачи взяток Ханавина главному инженеру МЗКТ, то 23 ноября 2016 года свидетель говорил другое:

— Деньги Головачу передавались дважды и оба раза в кафе в Москве.

Он вспоминал, что взятку в 13 тысяч долларов передавал обвиняемому в Москве.

— Деньги были перетянуты резинкой, лежали в газете. Я передал газету из рук в руки, мы выпили кофе и разошлись, — рассказывал три года назад Андрей Ханавин.

— Почему деньги передавали в Москве, а не в Минске? — спрашивал тогда следователь.

— Не знаю, ему так было удобнее.

— Достигли ли вы желаемое? — снова интересовался следователь.

— Да, желаемое было достигнуто полностью, — ответил Ханавин.

Следственный комитет приглашал свидетеля «в любое удобное для вас время» приехать в центральный аппарат на допрос, но бизнесмен не нашел для этого времени. Сегодня суд Первомайского района Минска также заслушал телефонные переговоры за 2014 год. В них Головач и представители компаний решают рабочие моменты. Сперва звучит несколько записей, как главный инженер МЗКТ общается с Тамарой Рыбкиной, которая работает в компании, представляющей интересы корейской компании Doosan. Они договариваются о встрече, а потом включается разговор Рыбкиной с ее близким человеком: «Да, милый. Встречалась с людьми, с которыми у меня проходил акт передачи, как я это называю. Я кое-что передавала. В такие моменты не снимаю телефон».

Андрей Головач после всех записей сделал замечание: следователи включили в материалы уголовного дела не все телефонные разговоры за тот период. Процесс продолжается.

Напомним, 29 мая суд Первомайского района Минска начал рассматривать уголовное дело в отношении главного инженера МЗКТ Андрея Головача. Ему предъявлено обвинение по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). По версии следствия, он получил в качестве взятки 192 200 долларов, 35 тысяч евро и «намеревался получить еще 240 тысяч долларов», но не успел, потому что был задержан. Фигурант вину не признает.

В защиту фигуранта выступил бывший гендиректор МЗКТ, бывший министр промышленности, экс-помощник президента и нынешний гендиректор МТЗ Виталий Вовк.

— С участием Головача и под его руководством завод прошел серьезную техническую модернизацию. А сейчас продукция завода доказала свою уникальность. (…) Завод является самым современным на постсоветском пространстве. Это говорит, что свою задачу как главный инженер Головач выполнил, — заявил в суде Вовк. — Я считаю, это оговор.

Андрей Головач был задержан в мае 2015 года, его обвинили в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей. Суд первой инстанции признал фигуранта виновным по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и приговорил к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Но Минский городской суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в тот же Фрунзенский суд Минска, только к другому судье. В этот раз Головачу был вынесен оправдательный приговор. Мингорсуд и Верховный суд оставили оправдательный приговор в силе. Однако на свободу Головач так и не вышел, его прямо в зале суда Фрунзенского района задержали по новому обвинению . Он находится в СИЗО уже больше четырех лет.

В защиту Андрея Головача 887 сотрудников МЗКТ подписали письмо на имя президента.