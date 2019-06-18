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Госстандарт нашел в продаже детские товары с превышением формальдегида в 40 раз. Смотрите, что не покупать

19.06.2019 16:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июне специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили и запретили к продаже более 10 наименований игрушек. Основная причина — несоответствие требованиям безопасности. У шести наименований детских товаров выявлено превышение допустимого уровня формальдегида до 40 раз!

В черный список по повышенному содержанию формальдегида попали:

  • Гель с блестками «Мульти-Пульти» «Приключения Енота», изготовитель «Jiangsu Xingda Stationery Group Co., Ltd», Китай.


  • Гуашевые краски «Мульти-Пульти» 12 цветов (6 классических и 6 перламутровых) для детей старше трех лет, «Приключения Енота», изготовитель ООО «Колер Продукт», Россия.


  • Гуашь торговой марки «Blaze and the Monster Machines», 6 цветов, «Вспыш и чудо-машинки», изготовитель «Полипакс», Россия.


  • Акварель «Blaze and the Monster Machines» 12 цветов, «Вспыш и чудо-машинки», изготовитель «Западная Промышленная Группа», Украина.


  • Тесто для лепки с формочками торговой марки «Луч», изготовитель «Луч», Россия.


  • Акварель флуоресцентная, 6 цветов, «Луч», Россия.


Как пояснили специалисты, формальдегид — химическое вещество, которое добавляется при изготовлении смол, пластика, красок. Эти материалы используются в производстве игрушек. Токсичное соединение может легко проникнуть в организм: малыши нередко тянут в рот игрушки, могут облизать кисточку с краской. Органы-«мишени» ядовитого компонента — кожа, слизистые, органы зрения, нервная и репродуктивная системы. Типичные симптомы отравления — рвота, кашель, слезотечение, возбуждение или слабость, боли в желудке и за грудиной, аллергические реакции и кожные высыпания.

Также проверяющие нашли 3 наименования детских игрушек, не соответствующих показателям безопасности по физическим и механическим свойствам. Проще говоря, это очень хрупкие игрушки, детали которых могут ломаться во время игры — и мелкие осколки могут нанести серьезный вред здоровью ребенка.

  • Машинка «Спорт» торговой марки «HUADA», изготовитель Китай.


  • Машинка «Рафик 2» торговой марки «HUADA», изготовитель Китай.


  • Машинка № 13 торговой марки «S+S TOYS», изготовитель Китай.


Гомельская областная инспекция Госстандарта просит людей при обнаружении в магазинах и на рынках этих игрушек и товаров сообщить по телефону: 8 0232 68−43−97.

 
 
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Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили и запретили к продаже более 10 наименований игрушек. Основная причина - не соответствие...
 
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