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Госстандарт нашел в продаже детские товары с превышением формальдегида в 40 раз. Смотрите, что не покупать
19.06.2019 16:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В июне специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта
В черный список по повышенному содержанию формальдегида попали:
Как пояснили специалисты, формальдегид — химическое вещество, которое добавляется при изготовлении смол, пластика, красок. Эти материалы используются в производстве игрушек. Токсичное соединение может легко проникнуть в организм: малыши нередко тянут в рот игрушки, могут облизать кисточку с краской. Органы-«мишени» ядовитого компонента — кожа, слизистые, органы зрения, нервная и репродуктивная системы. Типичные симптомы отравления — рвота, кашель, слезотечение, возбуждение или слабость, боли в желудке и за грудиной, аллергические реакции и кожные высыпания.
Также проверяющие нашли 3 наименования детских игрушек, не соответствующих показателям безопасности по физическим и механическим свойствам. Проще говоря, это очень хрупкие игрушки, детали которых могут ломаться во время игры — и мелкие осколки могут нанести серьезный вред здоровью ребенка.
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Госстандарт нашел в продаже детские товары с превышением формальдегида в 40 раз. Смотрите, что не покупать
Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили и запретили к продаже более 10 наименований игрушек. Основная причина - не соответствие...
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