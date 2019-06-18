Заполнить анкеты во время переписи населения можно будет тремя способами

Источник материала: Tut.by

Уже в октябре в Беларуси пройдет перепись населения. В этом году белорусов ожидает новшество: заполнить опросные листы можно будет тремя способами. Об этом TUT.BY сообщили в Белстате.



Фото с сайта naviny.by

Перепись населения пройдет с 4 по 30 октября. Белорусы смогут самостоятельно заполнить опросные листы за себя и своих родственников через интернет, сообщить данные о себе в стационарном участке в своем городе или же дома дождаться переписчика.

Желающие заполнить опросный лист в интернете смогут сделать это до 18 октября. Сообщить данные о себе в стационарном участке можно будет вплоть до 30 октября. Переписчики подключатся к процессу с 21 октября. Те, кто до 18 октября заполнит анкету в интернете или до 20 октября сообщит свои данные в стационарном участке, будут удалены из списков, чтобы их не посещали переписчики.

Адрес сайта, где можно будет самостоятельно заполнить опросный лист, специалисты назовут позже, как и список адресов стационарных участков. Информация появится на сайте Белстата и будет опубликована в СМИ. Пока известно, что стационарные участки, возможно, будут расположены в ЖЭСах, поликлиниках, университетах и школах. В Минске, например, организуют 105 таких участков.

Будет работать также колл-центр, где ответят на все вопросы о переписи населения, там также можно будет уточнить, если возникли сомнения, данные переписчика, чтобы не впустить в дом мошенника.

Ранее Совмин утвердил программу переписи . Вопросы, на которые необходимо будет ответить гражданам, разбили на несколько групп:

основные демографические характеристики;

миграционная активность;

национально-этнические характеристики;

образование;

источники средств к существованию;

занятость (для лиц в возрасте 15−74 лет);

количество детей;

жилищные условия;

временное проживание (пребывание) на дату проведения переписи среди членов домохозяйства лиц, постоянно проживающих за пределами Беларуси;

сельскохозяйственная деятельность.