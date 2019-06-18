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Заполнить анкеты во время переписи населения можно будет тремя способами

19.06.2019 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже в октябре в Беларуси пройдет перепись населения. В этом году белорусов ожидает новшество: заполнить опросные листы можно будет тремя способами. Об этом TUT.BY сообщили в Белстате.


Фото с сайта naviny.by

Перепись населения пройдет с 4 по 30 октября. Белорусы смогут самостоятельно заполнить опросные листы за себя и своих родственников через интернет, сообщить данные о себе в стационарном участке в своем городе или же дома дождаться переписчика.

Желающие заполнить опросный лист в интернете смогут сделать это до 18 октября. Сообщить данные о себе в стационарном участке можно будет вплоть до 30 октября. Переписчики подключатся к процессу с 21 октября. Те, кто до 18 октября заполнит анкету в интернете или до 20 октября сообщит свои данные в стационарном участке, будут удалены из списков, чтобы их не посещали переписчики.

Адрес сайта, где можно будет самостоятельно заполнить опросный лист, специалисты назовут позже, как и список адресов стационарных участков. Информация появится на сайте Белстата и будет опубликована в СМИ. Пока известно, что стационарные участки, возможно, будут расположены в ЖЭСах, поликлиниках, университетах и школах. В Минске, например, организуют 105 таких участков.

Будет работать также колл-центр, где ответят на все вопросы о переписи населения, там также можно будет уточнить, если возникли сомнения, данные переписчика, чтобы не впустить в дом мошенника.

Ранее Совмин утвердил программу переписи. Вопросы, на которые необходимо будет ответить гражданам, разбили на несколько групп:

  • основные демографические характеристики;
  • миграционная активность;
  • национально-этнические характеристики;
  • образование;
  • источники средств к существованию;
  • занятость (для лиц в возрасте 15−74 лет);
  • количество детей;
  • жилищные условия;
  • временное проживание (пребывание) на дату проведения переписи среди членов домохозяйства лиц, постоянно проживающих за пределами Беларуси;
  • сельскохозяйственная деятельность.
 
Теги: Минск
 
 
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Уже в октябре в Беларуси пройдет перепись населения. В этом году белорусов ожидает новшество: заполнить опросные листы можно будет тремя способами.
 
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