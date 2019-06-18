ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд о потасовке с участием иностранных студентов, где погиб минчанин: свидетели противоречат друг другу

19.06.2019 16:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В суде Заводского района Минска продолжается допрос свидетелей по делу об убийстве 21-летнего минчанина Алексея Кривошея. В этом обвиняют иностранного студента, уроженца Азербайджана Рустама Рагимова. По версии следствия, парни спорили из-за девушки. Суд проходит эмоционально, адвокат обвиняемого и вовсе поправляет родных погибшего, чтобы те не использовали слово «убийство».


Напомним, убийство произошло 12 ноября 2018-го возле Академии авиации. 18-летний студент Рустам Рагимов из Азербайджана вызвал на разговор 21-летнего Алексея Кривошея — слесаря «Мингаза». Они конфликтовали из-за одной девушки. На встрече минчанина сопровождали двое друзей, а второго — сразу семеро.

Согласно обвинению, убийство было умышленным. Родные Алексея Кривошея говорят, что потом узнали: сын получал угрозы от Рагимова. По версии следствия, в потасовке Рагимов один раз ударил ножом соперника — этого хватило, чтобы парень скончался от острой кровопотери. В действиях остальных студентов, которые были там, состава преступления не нашли, хотя родные убитого в этом сомневаются.

Очевидец изменил показания: «Тогда плохо помнил, сейчас наоборот лучше»

На прошлой неделе суд допросил двух друзей Алексея Кривошея, у которых на глазах был убит друг. Они говорят: Алексея бил каждый из компании Рагимова (кроме одного человека, который стоял на отдалении и не принимал участия, что подтверждают друзья Кривошея).

Как раз этого человека, студента 4 курса академии авиации Константина Тураева, сегодня пригласили на допрос. Он вспоминает: в тот вечер Рагимов уговорил пойти с ним, говоря, мол, «на меня наезжают» из-за девушки, показывал фото Алексея Кривошея.


Кроме этого парня, с Рагимовым отправились «в поддержку» еще шесть иностранных студентов. Те спрятались за припаркованной машиной, Рагимов подошел к Кривошею говорить, а сам свидетель — к двум друзьям Кривошея в стороне.

— Потом крикнул (то ли Рагимов, то ли Кривошей. — Прим. TUT.BY): «Выходите, не прячьтесь». Все быстро случилось, — говорит свидетель. По его словам, подошли четверо из-за машины, стали полукругом и Рагимов начал кричать. — Один парень схватил Рагимова за куртку и оттягивал, еще двое подбежали и начался круговорот: то ли тянут, то ли толкают, но не удары. Через секунд 20 Кривошей выходит оттуда, согнувшись на 90 градусов, он держался за живот. Вышел на газон, а Рагимов нанес удар ногой в лицо Кривошею. Парень устоял и схватился за лицо, а потом кто-то сделал ему подсечку ногой и Кривошей падает на правый бок, в этот момент Рагимов ударил Кривошея ногой в живот и по касательной — в лицо.

Но вот существенное противоречие: изначально свидетель давал показания, что четверо из «поддержки» Рагимова все же били Кривошея. Семья поинтересовалась: как так?

— Изначально я немножко неправильно говорил, что четверо наносили удары — я не был уверен, — заявил парень. Адвокат семьи потерпевших уточнил: и когда же он помнил лучше? — Тогда плохо помнил, сейчас наоборот лучше.

В показаниях милиции парень конкретно указывал, что «ударов было очень много, каждый наносил не менее восьми», а Рагимов — «не менее четырех тяжелых».

Родные убитого Алексея Кривошея начали тихо возмущаться. Их адвокат стал уточнять детали, а именно момент, когда к избитому парню на помощь подбежал друг. Парень говорил-говорил, а потом закончил фразу:

— Когда Алексея били.

— Так били? Не [один Рагимов] бил? — спросил адвокат потерпевших, повисла пауза.

— Высокий суд, оказывается давление, чтобы свидетель изменил показания!, — заявила адвокат обвиняемого Рагимова.

— Мы уточняем, чтобы устранить противоречия в показаниях, — ответил второй адвокат.

— Потерпевший ранее дал прекрасные показания, которые согласуются со всеми материалами дела! — добавила защитник Рагимова.

— Суд не усматривает никакого давления. Продолжайте, — обратился к свидетелю судья.

Адвокат семьи потерпевших повторил: раз свидетель говорит, что к Алексею Кривошею подбежал кто-то в оранжевой куртке, чтобы помочь, когда «били»… Но на этом моменте снова вмешалась адвокат фигуранта: мол, такой фразы не звучало, у нее есть диктофон.

— Так кто перестал бить? — повторил представитель потерпевших.

— Его бил один человек. Я сказал слово «били» в общем.

Свидетель упомянул, что после того вернулся в общежитие и видел Рустама Рагимова, тот показал ему свой нож-бабочку, с которым всегда ходил.

— Было видно, что нож немножко вытирали. Я видел пятна темно-коричневого цвета возле лезвия. (…) Он показал и сказал — то ли «я воткнул», то ли «пырнул», — говорит сегодня парень.

Уточнить один момент хотела бабушка Алексея Кривошея, но на слове «убийство» ее перебила адвокат обвиняемого, Анна Славина. Она спросила: та своими глазами видела смертельный удар внуку? Нет — тогда и нельзя употреблять слово «убийство». Женщина была вынуждена переформулировать на слово «происшествие» — при том, что внука Леши нет в живых уже полгода…


Убитый Алексей Кривошей. Фото: социальные сети.

Адвокат также пыталась остановить вопросы по поводу возможной причастности других студентов к убийству, но судья напомнил: нужно разобраться во всем конфликте, пускай обвинение и предъявлено только одному человеку.

Адвокат обвиняемого: «О факте убийства еще неизвестно!»

Очередная стычка случилась, когда суд обратился к протоколу допроса свидетеля, где тот указал, что слышал слова Рагимова про «ударил парня», когда тот показывал нож. Адвокат обвиняемого посыпала вопросами: во сколько был допрос (5 часов утра), как себя чувствовал и когда именно узнал о смерти Кривошея — до или после допроса.

— Ваша фраза про «ударил» может быть производным от услышанного, что Кривошей скончался? — засомневалась защитник.

— Нет, я слышал это от Рагимова", — ответил свидетель.

— Тогда как точно звучала фраза?

— Я не помню дословно.

Защитник засомневалась: если он дословно не помнит фразу, то и смысл, может, совсем другой был. Вмешалась прокурор: нож видел? Да. Слова про «удар» и «нанес» слышал? Да.


— Могли ли вы точно воспроизвести слова в 5 часов утра после бессонной ночи? — обратилась адвокат к парню за трибуной. Прокурор встала от возмущения, началась словесная перепалка.

— Утром запрещено вести следственные действия! — громко сказала защитник фигуранта.

— А убить можно? — выкрикнула из зала бабушка убитого.

— А о факте убийства еще неизвестно! — ответила адвокат.

Зал зашумел от возмущения. Позже прокурор нашла протокол и перечитала показания свидетеля, которые он давал раньше, и там дословно: «Рагимов показал: „этим ножом я его пырнул“, об этом говорил с гордостью и даже хвастался».

— Высокий суд, на свидетеля оказывается сильнейшее давление от присутствующих в зале, а в условиях разжигания межнациональной розни в СМИ…, — стала перечислять адвокат обвиняемого.

— Никакого давления не указывается, это судебное заседание, — остановил судья Олег Каляда. В процессе объявили перерыв, но крики продолжились. Бабушка Алексея Кривошея кричала «ненавижу»; досталось и представителю посольства Азербайджана:

— Как вы относитесь к этому? — обратилась женщина в слезах к Джавиду Ибаеву, первому секретарю, который следит за процессом.

— Этого не должно было произойти, — ответил мужчина.

Ранее из допросов других людей стало известно, что после убийства Рагимов вернулся в общежитие, где на кухне видели, как он еще четырем парням «махал рукой и говорил «вот так пырнул». И в тот же вечер его выставили из чужой комнаты, где он пытался оставить нож под столом, пока в общежитие не нагрянула милиция.

Все это время обвиняемый молчит: никаких вопросов, никаких уточнений. Только успел назваться и заявить, что вины не признает.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд проходит эмоционально, адвокат обвиняемого и вовсе перебивает потерпевших на слове «убийство». Алексей Кривошей умер после одного единственного удара ножом.
 
Новости дня
Новости общества
 
Заполнить анкеты во время переписи населения можно будет тремя способами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика