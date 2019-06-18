Болельщикам Европейских игр предложат бесплатные экскурсии по Минску

Источник материала: Полесская правда

Во время II Европейских игр для зарубежных гостей и болельщиков будут организованы бесплатные экскурсии по Минску. Об этом сообщила директор Информационно-туристского центра «Минск» Елена Плис.

«Для болельщиков из белорусских регионов подготовлены однодневные туры: гости смогут побывать на спортивном мероприятии, экскурсии по Минску, а также посетить одну из фан-зон либо мероприятие в Верхнем городе», — сказала Елена Плис.

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На протяжении Игр иностранным туристам предлагается бесплатная двухчасовая пешеходная экскурсия на английском языке, которая стартует от здания городской ратуши каждый день в 11.00 и 18.00.

В целом туроператоры сформировали туры разных ценовых категорий. Тем, кто стремится охватить максимум за один раз, предложены автобусные туры по достопримечательностям города.

Четыре раза в день от железнодорожного вокзала стартует красный двухэтажный автобус, трижды в день от площади Якуба Коласа — желтый двухэтажный автобус.

Можно также прокатиться на ретрофаэтоне и ретроавтобусе. Информацию о городе туристам предлагают даже в общественном транспорте: на автобусных маршрутах №1 и №100 по громкой связи транслируются любопытные факты на русском, белорусском и английском языках.

В дополнение к инфотурцентру «Минск» и пяти инфоточкам «Мингорсправки» по городу созданы еще 20 инфоточек с привлечением волонтеров. На этих объектах можно найти широкий ассортимент печатной продукции о туристическом потенциале Минска, туристическую карту, рекламно-информационные буклеты, которые подскажут, как интересно провести время в белорусской столице.

Специалисты в инфоточках свободно общаются на английском языке, что будет удобно для зарубежных гостей.