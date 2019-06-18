|
В Ивацевичском районе инвалид I группы ушёл из дома и пропал
19.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Приметы: на вид 35 лет, рост 170-175 см, сутулый, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза серые.
Был одет: туфли черного цвета, штаны спортивные синего цвета, рубашка с длинным рукавом оранжевого цвета, на голове кепка черного цвета.
Особые приметы: отсутствует большинство зубов, не разговаривает, прикрывает лицо рукой.
Ивацевичский РОВД просит граждан, которые что-либо знают о пропавшем, сообщить в ближайший отдел милиции либо по телефону (8-0164) 52-46-44.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)