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В Ивацевичском районе инвалид I группы ушёл из дома и пропал

19.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Ивацевичском районе инвалид I группы ушёл из дома и пропал
Ивацевичским РОВД УВД Брестского облисполкома разыскивается Литвинович Николай Павлович, 06.06.1986 г.р., инвалид первой группы с детства по психическому заболеванию, житель д. Волька (ул. Советская, д. 124) Ивацевичского района, который 2 июня около 15.00 часов ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 35 лет, рост 170-175 см, сутулый, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза серые.

Был одет: туфли черного цвета, штаны спортивные синего цвета, рубашка с длинным рукавом оранжевого цвета, на голове кепка черного цвета.

Особые приметы: отсутствует большинство зубов, не разговаривает, прикрывает лицо рукой.

Ивацевичский РОВД просит граждан, которые что-либо знают о пропавшем, сообщить в ближайший отдел милиции либо по телефону (8-0164) 52-46-44.

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