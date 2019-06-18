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В областном этапе конкурса «Женщина года-2018» главврач санатория «Ясельда» Светлана Боровкова признана «Успешным руководителем»

19.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Именно в номинации «Лидерство и успешное руководство» одержала победу главный врач санатория «Ясельда» Светлана Боровкова в областном этапе республиканского конкурса «Женщина года-2018».

В областном этапе конкурса «Женщина года-2018» главврач санатория «Ясельда» Светлана Боровкова признана «Успешным руководителем»
Награждение победителей конкурса состоялось в Бресте еще в феврале текущего года. В силу занятости Светлана Степановна тогда не смогла присутствовать на мероприятии, а потому заслуженную награду передали в Пинск и решили вручить в преддверии Дня медицинских работников в родном коллективе.

Поздравить сотрудников санатория с Днем медицинских работников приехали председатель Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Галина Стасевич и член этой организации Виолетта Подлужная. Высказав теплые слова поздравлений с профессиональным праздником, Галина Стасевич вручила диплом 2-й степени Светлане Боровковой, отметив при этом ее роль в общественной жизни района.

Помимо успешного руководства коллективом санатория «Ясельда», Светлана Степановна находит время и для работы в избирательном округе, являясь депутатом районного Совета депутатов.

Вероника НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

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