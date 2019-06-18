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В областном этапе конкурса «Женщина года-2018» главврач санатория «Ясельда» Светлана Боровкова признана «Успешным руководителем»
19.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Именно в номинации «Лидерство и успешное руководство» одержала победу главный врач санатория «Ясельда» Светлана Боровкова в областном этапе республиканского конкурса «Женщина года-2018».
Поздравить сотрудников санатория с Днем медицинских работников приехали председатель Пинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Галина Стасевич и член этой организации Виолетта Подлужная. Высказав теплые слова поздравлений с профессиональным праздником, Галина Стасевич вручила диплом 2-й степени Светлане Боровковой, отметив при этом ее роль в общественной жизни района.
Помимо успешного руководства коллективом санатория «Ясельда», Светлана Степановна находит время и для работы в избирательном округе, являясь депутатом районного Совета депутатов.
Вероника НИКОЛАЕВА.
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